Así fue el debut de Chiquito Romero en Boca: atajadas y solvencia

"Chiquito" volvió a jugar tras casi un año de inactividad y tuvo un buen rendimiento en el amistoso ante Everton.

Sergio Romero debutó con Boca Juniors el pasado viernes en el empate 0-0 ante Everton, luego de casi un año de inactividad y mostró sus credenciales: atajadas para lucirse y seguridad para quedarse con el arco para la temporada 2023.

Todos los focos en San Juan estaban puestos en Romero. Con la oportunidad de ganarse el puesto por la salida de Agustín Rossi al Flamengo a partir de julio, "Chiquito" arrancó de titular, disputó los primeros 45 minutos ante Everton y demostró que sigue más vigente que nunca.

Las atajadas de Sergio Romero en su debut

En el segundo partido preparatorio de Boca, con vistas a la final en Abu Dhabi con Racing del próximo viernes 20, el entrenador Hugo Ibarra le dio la oportunidad a Romero de probarse por primera vez el buzo del "Xeneize" y el arquero no defraudó.

Desde los primeros minutos del encuentro, "Chiquito" fue exigido por el equipo chileno y respondió con solvencia. A los 6 minutos, luego de una contra del Everton, sacó un potente zurdazo desde afuera del área que se le movió en plena trayectoria. Incluso, el mismo Romero se vio sorprendido por la violencia que llevaba el remate.

Algunos instantes después de dicha acción, el exjugador del Manchester United fue protagonista de otra atajada con solidez. A los 12, el equipo chileno avanzó por derecha y el volante Álvaro Madrid remató otro fuerte disparo desde 30 metros y Romero lo tapó con sus dos manos, cuando se clavaba en su palo izquierdo.

Si bien el Everton no iniquietó con demasiado peligro en los minutos siguientes, "Chiquito" tuvo intervenciones con su simpleza característica, una de las cuales terminó con un contragolpe de Boca tras despejar un centro con los puños.

El balance de su debut, que se dio seis meses después de haber arribado al club, fue más que positivo si se tiene en cuenta la larga inactividad que arrastraba y que demostró seguridad ante cada disparo. Ahora Ibarra deberá decidir si Romero será el arquero titular o continuará con Rossi o Javier García como dueño del arco.

La palabra de Sergio Romero tras su debut en Boca Juniors

Tras la finalización del partido, Romero manifestó qué sintió luego de haber vuelto a la actividad en su debut con Boca: "Se me pasaron muchas cosas por la cabeza, pero lo más importante es que nunca bajé los brazos. Fueron demasiados entrenamientos, pero había que esperar la oportunidad”. Y agregó: “Sabía que se me iba a dar. Ahora hay que apuntar con todo al partido del viernes que viene contra Racing”.

Además, el arquero de Racing expresó cómo se recuperó de la operación que se realizó en 2022 en su rodilla: “La pretemporada que hice en noviembre me sirvió para arrancar en diciembre a la par del resto. El trabajo que hice con los kinesiólogos fue muy bueno. Las cosas van a salir bien y esperemos comenzar de la mejor manera”.

Para finalizar, "Chiquito" reconoció la confianza y el afecto que sintió de Riquelme y los integrantes del Consejo de Fútbol: “El trato fue espectacular desde que llegué. Siempre me dieron la tranquilidad para que me ponga bien y me dijeron que nadie me apuraba”, deslizó. En tanto, añadió: “Este club es increíble. Creo que la decisión que tomé junto a mi familia de volver al fútbol argentino fue correcta”