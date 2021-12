¡Arde Boca! una figura del plantel posó con otra camiseta y los hinchas estallaron de bronca

Una figura del plantel de Boca está nuevamente en el ojo de la tormenta después de posar con una camiseta de otro club durante un partido entre amigos.

La novela de Sebastián Villa en Boca Juniors todavía no terminó y en esta ocasión tuvo un nuevo capítulo. El problemático delantero nuevamente generó polémica e hizo ruido en los oídos de Juan Román Riquelme. El colombiano tuvo un 2021 lleno de problemas y lo cerrará de la misma manera tras posar con la camiseta de un importante club de Sudamérica mientras disputaba un partido con sus amigos.

Su futuro aún es incierto. Desde el "Xeneize" esperan una importante oferta para venderlo y, el futbolista continúa firme con su deseo de irse a jugar a Europa. Claro que, en el medio, están sus incontables controversias y pedidos de disculpas. Hasta el momento, en caso de que no se concrete su salida, sería tenido en cuenta por Sebastián Battaglia tal como sucedió en el último campeonato.

Mientras disfruta de las vacaciones en su país, Sebastián Villa aprovechó la ocasión para jugar un picadito con sus "panas". Pero ni siquiera sus jugadas despertaron la bronca de los hinchas de Boca. Sí lo hizo que jugara con la camiseta del Santos de Brasil, equipo que eliminó de manera contundente al elenco de La Ribera en la Copa LIbertadores del 2020 tras vencerlo 3 a 0 en el partido de vuelta en Brasil -empató sin goles como local-.

A esto le sumó lo que escribió el delantero colombiano tanto en el video compartido en su historia como en el feed. "Jugando el partido del año con la de mi socio Marinho. Junto a mis panas", lanzó y desató la bronca de los fanáticos del "Xeneize". No les quedó otra que descargarse en las redes sociales, ya que el atacante desactivó los comentarios en su publicación para evitar las críticas.

El ídolo de Boca que sueña con volver a jugar en el club

El mercado de pases del fútbol argentino continúa más activo que nunca y varios futbolistas tienen en mente volver a los clubes en donde se destacaron en nuestro país. Darío Benedetto, que actualmente es suplente en el Elche, es uno de ellos y en una entrevista brindada a Sportia contó las ganas que tiene de vestir nuevamente la camiseta de Boca Juniors. Luego de la final del 2018 en Madrid emigró al Olympique de Marsella para seguir su carrera en Europa.

"Lo dije en su momento cuando me fui. A Boca voy a volver ya sea como hincha o jugador. Yo estoy agradecido con la gente de Boca por el cariño hermoso que me brindan hasta el día de hoy. Ojalá que el día de mañana pueda volver", aseguró el atacante que en su estadía en el club disputó 76 partidos y convirtió 45 goles. Los más importantes, más allá de que no se dio el título fueron en la Copa Libertadores 2018 ante Palmeiras y el "Millonario".