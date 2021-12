El ídolo de Boca que sueña con volver a jugar en el club: "Como jugador o como hincha"

Un exjugador de Boca Juniors, muy querido por los hinchas, sueña con volver al club de sus amores y lo expresó en Sportia.

El mercado de pases del fútbol argentino continúa más activo que nunca y varios futbolistas tienen en mente volver a los clubes en donde se destacaron en nuestro país. Darío Benedetto, que actualmente es suplente en el Elche, es uno de ellos y en una entrevista brindada a Sportia contó las ganas que tiene de vestir nuevamente la camiseta de Boca Juniors. Luego de la final del 2018 en Madrid emigró al Olympique de Marsella para seguir su carrera en Europa.

Su aparición en nuestro país, se debe a que en Arsenal de Sarandí, club donde se formó, abrieron un gimnasio de entrenamiento para el que el "Pipa" e Iván Marcone hicieron donaciones. Luego de la inauguración, el delantero habló en el ciclo de TyC Sports y dejó en claro lo que quiere para su futuro. Es importante destacar que la titularidad en el elenco español la perdió con un exjugador de River, Lucas Boyé.

"Lo dije en su momento cuando me fui. A Boca voy a volver ya sea como hincha o jugador. Yo estoy agradecido con la gente de Boca por el cariño hermoso que me brindan hasta el día de hoy. Ojalá que el día de mañana pueda volver", aseguró el atacante que en su estadía en el club disputó 76 partidos y convirtió 45 goles. Los más importantes, más allá de que no se dio el título fueron en la Copa Libertadores 2018 ante Palmeiras y el "Millonario".

Por otro lado, ante la pregunta del periodista presente acerca de si todavía sueña con jugar en la Selección Argentina, Benedetto respondió: "Yo creo que no. Ya estoy grande. Obviamente siempre es algo que a uno lo tienta muchísimo. Pero también hay que ser realistas. Los jugadores de ahora están muy bien, han hecho las cosas de maravilla y ojalá que puedan seguir de esta manera y desde este lado los apoyaremos", sentenció.

Un crack le dijo que no a Riquelme

Se trata de Gabriel Ávalos, quien está en la mira de Román desde hace tiempo. Pero en La Paternal no se la hacen nada fácil. Primeramente por temas contractuales, y luego porque lo consideran muy importante en el plantel teniendo en cuenta lo que se viene en 2022. Además, si el club de La Ribera contrata al jugador, deberá abonar a la institución una importante suma de dinero por una cláusula del contrato del jugador.

"El tiene contrato con nosotros hasta fin de año, pero existe una cláusula de salida de 25% hasta marzo del año que viene. Se lo puede llevar, pero el 25% de lo que pague se lo tiene que dar a Argentinos Juniors", aseguró el mandamás del "Bicho". Y agregó: "La verdad es que obviamente Boca lo querrá, lo habrá llamado y todo, pero bueno, él tiene que poner en la balanza que Argentinos lo ha potenciado", aseguró.

Por otro lado, habló del interés de Boca pero que todavía no lo plasmaron en números: "Boca con nosotros no arregló nada, así que no creo que vaya", sentenció. También sostuvo que está dentro de los planes renovar el vínculo ya que para los próximos compromisos tienen el deseo de mantener la delantera completa: "Acá el técnico lo quiere. Es titular para nosotros así que yo creo que hay un montón de cosas positivas para que evalúe más allá de lo económico", concluyó.