Un crack le dice no a Riquelme: "No creo que vaya a Boca"

Un jugador que la rompe en un equipo del fútbol argentino fue contactado por Juan Román Riquelme para sumarse a Boca pero su respuesta fue negativa.

Continúa el mercado de pases en el fútbol argentino y los equipos grandes están más activos que nunca. Juan Román Riquelme busca los mejores refuerzos para sumar a Boca Juniors con el firme objetivo de ir por la séptima Copa Libertadores y tenía en mente a un crack de Argentinos Juniors. Sin embargo, el presidente del "Bicho", Cristian Malaspina, habló sobre el presente del delantero y lo que lo alejaría de la posibilidad de ir al "Xeneize".

Hablamos del atacante paraguayo Gabriel Ávalos, quien está en la mira de Román desde hace tiempo. Pero en La Paternal no se la hacen nada fácil. Primeramente por temas contractuales, y luego porque lo consideran muy importante en el plantel teniendo en cuenta lo que se viene en 2022. Además, si el club de La Ribera contrata al jugador, deberá abonar a la institución una importante suma de dinero por una cláusula del contrato del jugador.

"El tiene contrato con nosotros hasta fin de año, pero existe una cláusula de salida de 25% hasta marzo del año que viene. Se lo puede llevar, pero el 25% de lo que pague se lo tiene que dar a Argentinos Juniors", aseguró el mandamás del "Bicho". Y agregó: "La verdad es que obviamente Boca lo querrá, lo habrá llamado y todo, pero bueno, él tiene que poner en la balanza que Argentinos lo ha potenciado", aseguró.

Por otro lado, habló del interés de Boca pero que todavía no lo plasmaron en números: "Boca con nosotros no arregló nada, así que no creo que vaya", sentenció. También sostuvo que está dentro de los planes renovar el vínculo ya que para los próximos compromisos tienen el deseo de mantener la delantera completa: "Acá el técnico lo quiere. Es titular para nosotros así que yo creo que hay un montón de cosas positivas para que evalúe más allá de lo económico", concluyó.

Las declaraciones previas del futbolista

El atacante de la Selección Paraguaya reconoció que ya tuvo una "charla informal" con un integrante del Consejo de Fútbol que encabeza Juan Román Riquelme. "Sí, me gustaría jugar en Boca. Mi sueño es ser considerado por equipos importantes como lo es Boca a nivel mundial", señaló en declaraciones a ESPN.

En dónde jugaría Boca de local el próximo torneo

Aprovecharon que el certamen finalizó y comenzaron las obras en el césped de La Bombonera con el fin de solucionar los problemas de drenaje, ya que se inundaba con facilidad. Desde el "Xeneize" analizan las distintas posibilidades para jugar de local las primeras jornadas del próximo campeonato del fútbol argentino.

Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme manejan distintas alternativas para ejercer la localía en el inicio del certamen de 2022. Si bien hay opciones en otras provincias, la idea en un principio es que sea en Buenos Aires. "Se han evaluado dos o tres estadios donde se podría jugar de local en caso de que sea necesario", aseguró Jorge "Patrón" Bermúdez en diálogo con TyC Sports acerca de este tema.

Además, agregó que entre esas posibilidades están: el Tomás Adolfo Ducó (Huracán), el José Amalfitani (Vélez Sarsfield), el Presidente Perón (Racing Club) y el Único de La Plata. Claro que aún resta tiempo para la confirmación oficial pero desde el "Xeneize" ya comenzaron con las tratativas al respecto. Cabe destacar que tampoco se estableció la fecha de comienzo del torneo local, aunque se estima que será a mediados de febrero.