No es San Lorenzo: Adolfo Gaich regresa al fútbol argentino y jugará la Copa Libertadores

Tras una largo recorrido por varios equipos de Europa, Adolfo Gaich tomó la decisión de regresar al fútbol argentino y lo hará en un equipo que disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Una apuesta más que importante que no llegará a San Lorenzo por un detalle desde lo económico.

Lo primero a mencionar es que San Lorenzo no puede realizar incorporaciones en el vigente mercado de pases debido a que dispone de 15 inhibiciones por falta de pago. Si bien, el monto a cancelar es de 3.3 millones de dólares, el club no posee el dinero en sus harcas y saldar todo en una sola cuota pareciera una misión imposible. Es por ello que el delantero formado en sus divisiones inferiores quedó descartado.

El CSKA Moscú perdió los 8.5 millones de euros que pagó por la ficha del delantero.

Es por ello que el jugador optó por otra propuesta. "Adolfo Gaich es nuevo refuerzo de Estudiantes de La Plata. Será presentado durante el fin de semana", expresó el periodista Matías Cabezas en su cuenta de X (ex Twitter). Es importante destacar que se sumará al Pincha mediante la modalidad de libertad de acción. Esto es producto de que acaba de quedar libre de CSKA Moscú de Rusia, que decidió no renovarle y sacarlo de su plantel.

Un delantero que cuando se marchó de San Lorenzo tuvo un paso por Benevento de Italia, Huesca de Italia, Hellas Verona de Italia, Rizespor y Antalyaspor de Turquía, además de un paso fugaz por el Samara de Rusia. Un jugador que le demandó al CSKA una inversión de 8.5 millones de euros que no pudo recuperar después de darlo a préstamo en varios lugares y que no pudiera encontrar cierta continuidad. Es por ello que se tomó la decisión de dejarlo con el pase en su poder.

La contratación de Gaich por parte de Estudiantes de La Plata responde a la necesidad de sumar un centro delantero después de que considere la posibilidad de que Lucas Alario se marche en este mercado de pases. Si bien, el atacante cuenta con un año más de contrato, son varios los rumores que hablan de una rescisión anticipada por el elevado salario que percibe y los pocos beneficios que entregó en el campo de juego.

¿Cuándo se jugará la Supercopa Argentina 2026?

Uno de los tantos campeonatos que se va a definir en la temporada es la Supercopa Argentina que reunirá a Estudiantes de La Plata por ser el campeón del Trofeo de Campeones ante Independiente Rivadavia, que se quedó con la Copa Argentina. Una competencia que todavía no tiene definida la fecha y mucho menos la sede para llevar a cabo los 90 minutos.

Por otro lado, se desprende que el ganador del certamen tendrá el derecho de clasificar a un nuevo torneo que la AFA pondrá en marcha a partir de esta temporada. Porque el campeón se quedará con un boleto para disputar la Recopa de Campeones, que se trata de un triangular junto al ganador de la Copa Argentina y el de la Supercopa Internacional. Este campeonato cuenta como oficial, pero no clasifica a ninguna copa internacional.