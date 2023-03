Angelici y el vergonzoso ataque a Riquelme por Boca: "Se cree su propia mentira"

El vergonzoso ataque de Daniel Angelici a Juan Román Riquelme por la política de Boca, en defensa de su socio Mauricio Macri. Dijo que "se cree su propia mentira" y que "deja mucho que desear".

Daniel Angelici reapareció públicamente después de mucho tiempo para protagonizar un vergonzoso ataque a Juan Román Riquelme por el irregular presente de Boca. El expresidente del club entre 2011 y 2019 liquidó al vice actual y dejó un mensaje político definitivo en defensa de su amigo, socio y también exmandamás del "Xeneize" Mauricio Macri.

En la entrevista con TN (Todo Noticias), el empresario de 58 años reconoció que en las elecciones de diciembre de 2023 en la institución va a “acompañar al candidato de la oposición". "Con mi voto o lo que me pidan”, aclaró. Consultado sobre si el expresidente de la Nación irá en alguna agrupación en los comicios, "El Tano" reconoció: “A mí me encantaría, pero Macri no va a ser candidato. Quizás está dispuesto a acompañar, a lo mejor en la lista, para dar su apoyo". Acerca del exjefe de Estado, Angelici reflexionó que "hay que ver qué va a hacer de su futuro también" y puntualizó: "Es mi amigo, es nuestro referente y a Boca le dio muchas alegrías, así que sería muy bueno que se vuelva a involucrar con el club”.

Angelici atacó a Riquelme por Boca: "Dejó mucho que desear"

Con respecto al vicepresidente y máximo ídolo de la historia del "Xeneize", el socio de Macri lo castigó duramente cuando aseguró que “Román se cree su propia mentira, la que le viene diciendo al hincha hace muchos años. Él dice, se autoconvence y eso no es una realidad". Insólitamente, "El Tano" negó lo que efectivamente ocurrió y opinó que "no ganó la última elección (en diciembre de 2019). Casi el 50% de los socios no lo votó en la elección pasada, a pesar de ganar".

Además, Angelici le respondió al exfutbolista, que aseguró que las próximas elecciones las va a ganar 95% a 5%: "¿Ahora cree que ha hecho una gestión maravillosa para que lo vote el 95%? Hay que ser más humilde". Y agregó que "Riquelme es un ídolo por todo lo que le dio a Boca, pero fuera de la cancha siempre dejó mucho que desear”.

Angelici juega para Macri nuevamente en las elecciones de diciembre de 2023.

No conforme con ello, insistió con "pegarle" a Román: “Yo me encuentro con mucha gente en la calle que no está conforme con el manejo del club, como hoy. Pero siempre dije: le tocó ganar a (Jorge Amor) Ameal -o a Riquelme- la elección y les toca gobernar a ellos". También resaltó que "los socios tienen la posibilidad de evaluar si la gestión es buena o no”.

Angelici liquidó al Boca de Hugo Ibarra: "Muy pocas veces juega bien"

Sobre el irregular presente del conjunto dirigido por el exlateral derecho formoseño, el empresario destacó que “muy pocas veces juega bien, pero viene de largos años”. En ese sentido, sostuvo que “lo más importante es tener un técnico que tenga 100% de autonomía, algo que es muy difícil con el Consejo de fútbol y con Riquelme”. “Al ‘Negro’ lo quiero mucho, me acompañó en mi primera campaña", aclaró igualmente.

Angelici le pegó a la dirigencia por La Bombonera: "Problemas"

Por último, al exmandamás de la institución de La Ribera le preguntaron por la probable ampliación de la cancha, algo a lo que se resistió porque "no se le puede mentir al hincha de Boca, cada vez que hay elección, con el tema del estadio". También pronosticó que "nadie va a agrandar en ese lugar La Bombonera" y repasó que "desde la época de Alberto J. Armando que se está tratando".

"El Tano" expresó que "no es que todos los Presidentes que pasaron por Boca son tontos" y dijo que "el club realmente necesita un estadio para 80.000 personas". Para terminar, atacó nuevamente a la dirigencia actual, ya que "encima, saltean la lista de socios adherentes: hicieron 18.000 socios más, (así que) va a seguir habiendo problemas".