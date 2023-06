Alarma en Boca Juniors: un grande de Europa va con todo por una joya

El jugador tiene una cláusula de recisión alta y el club no bajaría demasiado las pretensiones económicas para su marcha.

En Boca Juniors hay preocupación en relación a una de sus joyas del plantel: un grande de Europa posó los ojos en Alan Varela y podría marcharse en el próximo emrcado de pases. El volante central viene siendo una pieza clave para el esquema del entrenador y sus actuaciones llamaron la atención en el "Viejo Continente".

Varela fue una de las gratas apariciones desde que Juan Román Riquelme se hizo cargo del fútbol profesional del "Xeneize". Si bien su debut fue en 2020 de la mano de Miguel Ángel Russo, el mediocampista recién se asentó como titular en 2021 y, desde allí nunca más perdió el puesto. Aunque tiene contrato vigente hasta junio de 2026, su rendimiento es seguido de cerca en equipos europeos por la proyección que tiene y no sería fácil retenerlo.

El interés de un grande de Europa por Alan Varela

Según informó el prestigioso medio portugués A Bola, el Porto puso a Varela como una de sus prioridades para sumarlo al plantel de cara a la próxima temporada, que comenzará a partir de mediados de agosto. La razón principal es que el equipo dirigido por Roger Schmidt perderá en ese puesto al colombiano Mateus Uribe, que se marchará al club de Arabia Saudita Al-Saad.

En el Consejo de Fútbol del "Xeneize" saben que el oriundo de Isidro Casanova viene siendo observado por varias instituciones europeas, dado que con 21 años ya cumplió 100 partidos en Primera y su nivel ha ido creciendo. A pesar de esto, hasta el momento no llegó ninguna oferta formal y Boca tiene un as bajo la manga: cuando renovó su contrato a mediados de 2022, incluyó una cláusula de recisión de 15 millones de dólares, y el club no bajaría demasiado sus expectativas en cuanto a una posible oferta.

Varela, que logró cinco títulos hasta el momento en el club, reconoció hace pocos días que no tiene pensado marccharse en un futuro próximo. "Nosotros estamos tranquilos, lo que se hable en la tele o en la radio sabemos que es todo falso, estamos muy juntos y tirando para el mismo lado. Tratamos de no darle bola", comentó en una entrevista junto a su compañero Cristian Medina. En caso de que se haga efectiva su salida, Jorge Almirón tiene alternativas como ezequiel Fernández y Esteban Rolón.