A qué jugador holandés le robó una cadenita Chipi Barijho en un partido de Boca vs. Barcelona

Chipi Barijho durante el encuentro ante Barcelona en 1999.

Corría el año 1999 y Boca Juniors vivía el comienzo de la etapa más gloriosa de su historia. Con Carlos Bianchi sentado en el banco de los suplentes, el equipo de la Ribera había logrado cortar una sequía de seis años sin ganar títulos con el Apertura 1998, donde fue campeón invicto. Y al torneo siguiente, ser campeón del Clausura 1999 e hilvanar la cifra de 40 partidos sin perder, que fue cortada por Independiente en un recordado 4 a 0 en la Doble Visera.

En ese marco, el conjunto "Xeneize" fue invitado el 11 de agosto de 1999 a disputar un amistoso contra Barcelona en Alicante (España), en el que los dirigidos por el "Virrey" se llevaron una gran victoria, tras derrotar por 3 a 2 al equipo "Culé". Los goles para los argentinos fueron convertidos por César La Paglia, Martín Palermo y Antonio "Chipi" Barijho, quien esa noche sería recordado más que por su conversión, por robarle una cadenita a un jugador holandés.

¿A qué jugador le robó la cadenita el Chipi Barijho?

En diversas entrevistas, el jugador surgido de Huracán no tuvo problemas en admitir el robo en pleno partido contra el Barcelona. La víctima fue Winston Bogarde, un defensor neerlandés de amplia trayectoria internacional. "Al negro (Bogarde) le brillaba el cuello, tenía como 30 cadenas de oro. Tiraron un centro, fui a forcejear con él y le manoteé el cuello. Saltó una cadena enorme. Él no se dio cuenta, pero yo la agarré, me hice el boludo, fui hasta el banco y la tiré ahí", reconoció el exgoleador en una nota al programa Mar de Fondo (TyC Sports) en el 2002.

Winston Bogarde, la víctima de Barijho.

Después de quitarle la cadenita, lejos de intimidarse, contó como siguió la situación y el pedido que le hizo. "Cuando terminó el primer tiempo le dije que cambiáramos las camisetas. Me dijo que sí, aunque me miró desconfiadamente. Pero no se dio cuenta de que se le había caído la cadena...", expresó entre risas el ex delantero, que además de llevarse ese "souvenir" tendría una noche para el recuerdo, al convertirle un gol nada más ni nada menos que a Barcelona.

La victoria de Boca vs. Barcelona en 1999

Palermo, Riquelme y Cagna en la celebración de uno de los goles al Barcelona.

Tanto el conjunto "Xeneize" como los catalanes presentaron para este encuentro un mix de titulares y suplentes, con algunas figuras que ingresaron en el complemento y otras que no dieron el presente. Bianchi hizo entrar recién en el segundo tiempo a Palermo, Mauricio "Chicho" Serna, Diego Cagna y Juan Román Riquelme, quien en media hora se adueñó de la cancha y fue la figura del partido.

Por el lado del "Barsa", Louis Van Gaal no convocó al capitán Josep Guardiola, a Luis Enrique y al brasileño Rivaldo, por lo que sólo utilizó unos minutos al portugués Luis Figo y a los holandeses Patrick Kluivert y Zenden, las figuras que tenía por ese entonces. Lo cierto es que Boca se llevó un triunfo para el recuerdo, poco más de un año antes de la final Intercontinental que disputaría en Japón contra Real Madrid.