En las últimas horas se conoció el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, un señor entrenador del fútbol argentino. El técnico falleció cuando tenía 69 años y la noticia de su muerte causó un doloroso golpe a todo el fútbol nacional, pero también a Boca Juniors. Por esta situación, Mariano Herrón -entrenador de la reserva- tomó una fuerte decisión con respecto al partido que estaba jugando el club.

En medio del partido de reserva, Mariano Herrón - a pura lagrima- no pudo contener el dolor y se largó a llorar en el encuentro en el que Boca estaba perdiendo ante Belgrano 2-1. En medio de ese partido de la división inferior, el entrenador pidió -y arregló con los técnicos cordoboses- suspender el encuentro en el que estaba jugando el xeneize.