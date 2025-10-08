EN VIVO
Boca Juniors

A pura lágrima, Mariano Herrón suspendió un partido de Boca por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

El entrenador de la División Reserva de Boca se largó a llorar en pleno partido de su equipo y pidió por favor que se suspenda el encuentro.

08 de octubre, 2025 | 20.24

En las últimas horas se conoció el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, un señor entrenador del fútbol argentino. El técnico falleció cuando tenía 69 años y la noticia de su muerte causó un doloroso golpe a todo el fútbol nacional, pero también a Boca Juniors. Por esta situación,  Mariano Herrón -entrenador de la reserva- tomó una fuerte decisión con respecto al partido que estaba jugando el club. 

En medio del partido de reserva, Mariano Herrón - a pura lagrima- no pudo contener el dolor y se largó a llorar en el encuentro en el que Boca estaba perdiendo ante Belgrano 2-1. En medio de ese partido de la división inferior, el entrenador pidió -y arregló con los técnicos cordoboses- suspender el encuentro en el que estaba jugando el xeneize.

 

 

