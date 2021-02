Vignolo chicaneó a Pegolini en ESPN

Mario Pergolini, vicepresidente de Boca, volvió a cuestionar la cobertura que hacen los programas de TV deportivos acerca del club Xeneize. En especial, hubo un palito para Sebastián "El Pollo" Vignolo, por la cantidad de tiempo que dedican al equipo de Miguel Ángel Russo. Y el conductor de ESPN no se quedó callado.

El ex conductor de CQC improvisó en vivo un repaso de los programas deportivos de este martes. Constató que tanto TyC Sports como ESPN, el programa que conduce el Pollo Vignolo, dedicaron a Boca casi la totalidad de su tiempo al aire. "Se la pasan gritando, hablando de Boca", dijo Pergolini en el programa que conduce en Vorterix.

En el programa de este jueves, el Pollo Vignolo interrumpió el tenso debate que mantenían sus colegas y preguntó: "¿Cuántos minutos llevamos? ¿47 minutos? Mas o menos". Cuando sus compañeros le ratificaron que llevaban esa cantidad de tiempo al aire, el conductor lanzó la chicana: "47 minutos, Mario. Tengo un amigo que nos cronometra. Nos cronometra a ver cuánto hablamos".

"Cuando sos grande, hablan mucho de vos", sumó el Cholo Sottile, quien también parecía molesto con el vicepresidente Xeneize, por lo que agregó: "Si vas a buscar lío a la cancha, fijate que era en el hotel". La referencia es a un video que subió el conductor de Vorterix a sus redes sociales en el que ironizó sobre los conflictos internos que hay en el club.

Vignolo volvió a tomar la palabra y aseguró: "Me encantaría hablar de los Stones, pero no se. Hablo de lo que se, de lo que no se, no hablo. Si me escuchan hablar a mi hablando de música me van a decir, dale, dejate de joder. Hablo de fútbol, de lo que no tengo idea no hablo".

"Y voy a decir algo para tu amigo. Si no te gustan las chicanas, tratá de no chicanear vos tampoco. Da el ejemplo", se acopló Sottile. "Ah no, después bancatela Mario. Vamos al barro, vamos todos al barro", le advirtió Vignolo.

La campaña de los hinchas millonarios contra El Pollo Vignolo

Los hinchas de River hicieron tendencia el hashtag "No a Vignolo en River" después de la entrevista que el conductor le realizó a Jonatan Maidana en su programa de ESPN F90. Los simpatizantes Millonarios acusan al relator de ser hincha de Boca y de opinar siempre en contra del club de Núñez, faltándole el respeto. Los hinchas piden a las autoridades de la institución que le nieguen la entrada al periodista.

En el día en que Flavio Azzaro compartió un video asegurando que ESPN está haciendo una campaña "anti Boca y anti Riquelme" orquestada por el ex presidente Mauricio Macri, los hinchas de River volvieron viral el nombre de Sebastián Vignolo. Los simpatizantes millonarios critican al conductor por la entrevista que le realizó en su programa a Jonatan Maidana, ídolo de River, en el que le recuerda su paso por Boca.

"Cómo es la vida del profesional, porque yo creo que hay muy pocos hinchas de River y de Boca que recuerdan que Maidana jugó en Boca", comentó Vignolo después de que el jugador que volvió al Millonario contó que se había tatuado el escudo del club. "Es parte del fútbol", respondió Maidana, que agregó: "Soy un agradecido a cada lugar que me abrieron las puertas".

Al defensor riverplatense no se lo vio incómodo ni molesto por la pregunta ni por los comentarios posteriores de Oscar Ruggeri que aseguró que cada vez que le toca jugar en la Bombonera a Maidana lo insultan. Pero los hinchas millonarios no le perdonaron la pregunta a Vignolo y lo convirtieron en tendencia en cuestión de minutos.