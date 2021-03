Boca Juniors recibió una crítica inesperada de un protagonista que no está vinculado de manera directa al fútbol: Javier Milei

El Club Atlético Boca Juniors recibió una crítica inesperada de un protagonista que no está vinculado de manera directa al fútbol: Javier Milei. En diálogo con Urbana Play, el economista analizó al "Xeneize" y se expresó en contra de Juan Román Riquelme. Por otra parte, reveló su fanatismo por una de las grandes glorias de la institución azul y oro: Martín Palermo.

"Tengo hasta una estrella en el museo de la pasión boquense, pero primero dejé de ir a la cancha el día que se retiró Martín Palermo porque no pude superar ese shock. Soy fanático, nunca en mi vida vi a alguien con un instinto por el gol como él", explicó Milei, sorprendiendo a todos los oyentes.

En cuanto a Juan Román Riquelme, Milei deslizó que fue una mala idea volver a confiar en el "Torero" en el último tramo de su carrera. Más precisamente, el protagonista se refirió al verano de 2013 cuando (influenciado por Bianchi), el talentoso enganche decidió regresar al club de sus amores: "Cuando Angelici trajo nuevamente a Riquelme, en la última época, yo sostenía que eso iba a ser un fracaso, entonces dejé de ser de Boca porque lo trajo en un acto populista".

Por otra parte, Javier Milei confesó que dejó de ser hincha de Boca en la final que perdió en el estadio de Real Madrid ante River Plate, en la definición de la Copa Libertadores 2018. ¿El motivo? La inclusión de Fernando Gago, mediocampista que ingresó en el segundo tiempo del encuentro que terminó 3-1 a favor de los de Marcelo Gallardo.

"Para mí es un pésimo jugador de fútbol, una de las grandes mentiras del fútbol argentino y ahí me volví anti Boca. Cuando jugaron la final Boca y River en Madrid estaba en la casa de mi hermana, que sigue siendo de Boca, y cuando entró Gago le dije que a partir de ahí empezaba a hinchar por River. De hecho, el segundo gol, que es absoluta responsabilidad de Gago, lo grité", reconoció Milei.

El pasado de Javier Milei en el fútbol profesional

"Fui arquero de Chacarita y llegué a ser parte del plantel profesional en 1989. Soy una generación posterior a Luis Islas, (Luis) Abramovich y (Enrique) Borelli. Era un arquero más al estilo del Pato Fillol", reconoció Milei, quien no es muy recordado en el fútbol argentino.

De todos modos, el economista enalteció sus dotes futbolísticos y deslizó ser un gran guardameta: "En mi Instagram hay un video de cuando fui de visita a Chacarita y me quisieron hacer jugar un poco. Me tiraron unos tiros y pudimos grabar una volada que no era nada fácil. A pesar de que hace 30 años que no atajo, conservo mi estilo. Igual, hoy no podría ser arquero por mi altura, mido 1.80"