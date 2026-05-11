Belgrano clasifica a Semifinal al vencer a Unión

Belgrano no pasó mayor apuro en Gigante de Alberdi y superó 2-0 a el Tatengue, por la llave 3 del Apertura. Fue Adrián Sánchez quien marcó el primer gol para Belgrano a los 20 minutos de la segunda mitad, mientras que el volante Ramiro Hernándes sentenció el partido al no perdonar al portero rival en el minuto 51 de la misma etapa.

Adrián Sánchez se alzó como el jugador más destacado del partido. El volante de Belgrano metió 1 gol y buscó el arco contrario con 3 disparos.

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Lisandro López se destacó por su sólida defensa. El defensa de Belgrano tuvo un buen nivel por despejar 15 pelotas peligrosas.

El volante Brahian Cuello del Unión humilló a su marca tirándole un estupendo caño a los 49 minutos de la segunda etapa.

El técnico de Belgrano, Ricardo Zielinski, propuso una formación 4-5-1 con Thiago Cardozo en el arco; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Adrián Spörle en la línea defensiva; Adrián Sánchez, Santiago Longo, Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán y Francisco González Metilli en el medio; y Nicolás Fernández en el ataque.

Por su parte, el equipo de Leonardo Madelón salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Matías Mansilla bajo los tres palos; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo Del Blanco en defensa; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Brahian Cuello en la mitad de cancha; y Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia en la delantera.

El árbitro Andrés Merlos fue el encargado de supervisar el juego en Gigante de Alberdi.

Gracias a su triunfo contra el Tatengue, Belgrano obtuvo el pasaporte a Semifinal de este campeonato.

Cambios en Belgrano

59' 2T - Salieron Nicolás Fernández por Lautaro Gutierrez, Leonardo Morales por Agustín Falcón y Francisco González Metilli por Ramiro Hernándes

75' 2T - Salió Lucas Zelarayán por Franco Vázquez

90' 2T - Salió Emiliano Rigoni por Álvaro Ocampo

Cambios en Unión

68' 2T - Salieron Rafael Profini por Lucas Menossi y Brahian Cuello por Tomás González

84' 2T - Salieron Marcelo Estigarribia por Diego Díaz y Mauro Pittón por Franco Fragapane

89' 2T - Salió Lautaro Vargas por Augusto Solari

Amonestados en Unión: