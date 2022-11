Martínez cree que "la mejor Bélgica" aún no ha llegado al Mundial

Mundial de Qatar - Bélgica vs. Marruecos

Mundial de Qatar - Bélgica vs. Marruecos

El director técnico de Bélgica, Roberto Martínez, no sabe por qué su equipo ha mostrado un desempeño tan pobre en sus dos primeros partidos del Mundial, pero atribuyó la sorprendente derrota del domingo ante Marruecos 2-0 al miedo a perder y a la falta de calidad en ataque.

Bélgica perdió con Canadá 1-0 en su estreno en el Grupo F y volvió a estar por debajo de su nivel al caer ante la selección marroquí, animada por la mayoría de los 43.000 aficionados presentes en el estadio Al Thumama. El resultado puso en duda su clasificación a la siguiente fase.

Kevin De Bruyne volvió a tener un mal partido y el capitán Eden Hazard fue poco efectivo. Ambos son jugadores en los que el equipo suele confiar mucho, pero Martínez se negó a culpar a las individualidades.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Todavía no hemos sido la mejor Bélgica en este Mundial", admitió. "Hoy pensé que jugamos con miedo a perder. Sin el balón seguimos trabajando para los demás, pero cuando tenemos el balón no destacamos, no somos nosotros mismos. Tenemos que trabajar en eso".

"Ahora tenemos que permanecer juntos y hacernos más fuertes. Conozco a este grupo, estaremos listos para Croacia (el jueves)".

El primer gol marcado por Romain Saiss se coló en el primer palo del portero Thibaut Courtois, un error colectivo en la defensa de una jugada a balón parado, pero Martínez dijo que eso no apuntaba a una falta de organización.

"No aprovechamos nuestros buenos momentos en la primera parte y ese primer gol de Marruecos determinó el resto del partido", dijo. "Después del gol, el partido cambió radicalmente y no tuvimos el suficiente cuidado con el balón para hacer daño a Marruecos", agregó.

El experimentado defensa Jan Vertonghen consideró que al equipo le faltó cohesión ofensiva, aunque también arremetió contra las insinuaciones de los medios de comunicación de que demasiados miembros de la "Generación Dorada" habían pasado su mejor momento.

"Hay muchas cosas que me pasan por la cabeza ahora mismo, cosas que no debería decir. Creo que no hemos creado ninguna ocasión. ¿Dónde se ha fallado? Probablemente también atacamos mal porque somos demasiado viejos", dijo con sarcasmo.

"Tenemos mucha calidad en la delantera, pero también la tiene Marruecos y hoy han salido mejor. Esto es muy frustrante".

Con información de Reuters