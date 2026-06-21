Bélgica se prepara para enfrentar a una Irán muy motivada, mientras DT busca cuidar a Lukaku

El seleccionador de Bélgica, Rudi García, durante la rueda de prensa

Bélgica se prepara para enfrentar a una selección de Irán con una gran motivación, cuyos jugadores tienen el ‌deseo de hacer feliz a ‌su país, advirtió el experimentado lateral derecho Thomas Meunier antes del partido del Mundial del domingo.

"Para nosotros supone un reto adicional", dijo el sábado Meunier, señalando que comprendía cómo los sentimientos patrióticos pueden inspirar a los jugadores.

"Me imagino que algunos de los jugadores iraníes tuvieron familiares afectados por la guerra", añadió, refiriéndose al conflicto que ​comenzó cuando Estados Unidos ⁠e Israel atacaron la república islámica en febrero.

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A pesar de ‌las dificultades en su empate a 1-1 con Egipto, ⁠la selección belga afronta el partido ante ⁠Irán llena de confianza, y su capacidad para remontar el marcador en su primer partido del Grupo G demostró que es un equipo ⁠capaz de adaptarse, dijo el entrenador Rudi García.

"No estábamos ​en la posición adecuada y nos adaptamos a ‌ello", añadió.

Bélgica se medirá a una ‌selección iraní que también sumó un punto en el debut al ⁠empatar 2-2 con Nueva Zelanda, y García se enfrenta a un delicado equilibrio con su plantilla, compuesta por veteranos experimentados y jóvenes promesas.

"Mañana tendremos que dar el 100% para vencerles", dijo García, ​quien está gestionando ‌con cuidado los minutos de juego del delantero Romelu Lukaku.

El potente delantero centro demostró que es capaz de desmontar defensas sólidas frente a Egipto, señaló García, pero "tenemos que tener cuidado de no agotarlo".

Lukaku saltó al campo en los ⁠últimos 25 minutos del primer partido de Bélgica, y resultó decisivo a la hora de presionar a la defensa egipcia hasta provocar un gol en contra.

"Tenemos que tener cuidado porque podríamos caer en la tentación de alinearlo más de lo que podría" jugar con seguridad, y Bélgica lo quiere para todo el torneo, señaló García.

Los belgas también esperan encontrar ‌mejores condiciones de terreno de juego en Los Ángeles tras haber tenido problemas con el césped en Seattle, donde las altas temperaturas hicieron que la superficie se secara rápidamente y "los balones estuvieran bastante pegajosos".

Meunier señaló que el campo de Los Ángeles tenía mejor aspecto: "El césped está ‌más corto, así que las condiciones son (mejores) para un partido que debería ser más rápido".

A Meunier le preguntaron por el apoyo de su madre, que, ‌según él, había ⁠sido fundamental para su crecimiento.

"Ella era mi representante cuando era joven. Aunque mi madre no sabe mucho de ​fútbol, a pesar de los años, siempre ha estado a mi lado", dijo Meunier con una sonrisa. "Es bonito poder hablar sobre la madre de uno".

Con información de Reuters