Bélgica busca un inicio contundente, mientras Egipto persigue su primera victoria en el Mundial

FOTO DE ARCHIVO. Amistoso internacional - Brasil - Egipto

​Bélgica intentará reafirmarse como favorita del Grupo G cuando inicie su camino en el Mundial el lunes en Seattle frente a ‌Egipto, pero los africanos ‌pueden sacar fuerzas de la victoria que lograron en su más reciente enfrentamiento y confían en que un plan de juego disciplinado pueda poner en aprietos a una de las selecciones más potentes de Europa.

Bélgica llega a Norteamérica como una de las aspirantes a llegar lejos en el torneo, a pesar de estar bastante alejada de ​la generación que logró ⁠el tercer puesto en el Mundial de 2018, el mejor resultado ‌de la historia del país.

Aunque Kevin De Bruyne, Romelu ⁠Lukaku y Thibaut Courtois siguen siendo ⁠figuras clave, el seleccionador Rudi García ha supervisado una transición gradual hacia un núcleo más joven liderado por Jeremy Doku, Amadou Onana y Charles ⁠De Ketelaere.

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Se espera que Bélgica domine la posesión, mientras que ​Egipto se defenderá en profundidad y buscará ‌romper la defensa rival a través ‌de Mohamed Salah y Omar Marmoush.

Egipto disputa su cuarta participación en ⁠un Mundial y sigue en busca de su primera victoria en la fase final tras siete partidos sin ganar en torneos anteriores.

Los Faraones se sentirán animados por el último encuentro entre ambos equipos, en ​el que ‌se impusieron por 2-1 en un amistoso disputado en Kuwait en noviembre de 2022.

SALAH Y GARCÍA SE REÚNEN

El partido del lunes también reunirá a Salah con García, quien entrenó al delantero en el AS Roma antes de su fichaje por ⁠el Liverpool.

García reconoció la amenaza que supone su antiguo jugador.

"Tenemos un enorme respeto por los otros tres equipos de nuestro grupo", dijo García a FIFA.com. "De eso se trata el Mundial. Conocemos bien a Egipto; es una de las mejores selecciones de África. Sé todo sobre Mo Salah, ya que lo entrené en la Roma".

Salah sigue siendo el centro de las ‌esperanzas egipcias y llega con ganas de dejar huella en el mayor escenario, después de que una lesión limitara su impacto en el Mundial de 2018.

Se ha hablado de Bélgica como posible tapado, pero García se muestra reacio a mirar más allá de la fase de grupos.

"Empecemos ‌por respetar a nuestros competidores de la fase de grupos. Ganémosles, quedemos primeros de grupo y luego ya veremos hasta dónde podemos llegar", dijo.

Sobre el papel, Bélgica ‌cuenta con mayor calidad ⁠en todo el campo y esperará comenzar su camino con los tres puntos. Egipto, sin embargo, tiene poco ​que perder y confiará en frustrar a sus rivales el tiempo suficiente para que Salah y Marmoush aprovechen las oportunidades en el contraataque.

Con información de Reuters