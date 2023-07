Urgente: el hijo de LeBron James sufrió un paro cardíaco y hay preocupación en el básquet

Bronny James, hijo de la leyenda de la NBA LeBron James, sufrió un paro cardíaco en un entrenamiento y preocupó al mundo del básquet. Los detalles de su salud.

Bronny, hijo mayor de la leyenda LeBron James, sufrió un paro cardíaco en un entrenamiento y generó preocupación en el mundo del básquet. La joven promesa de 18 años que sueña con jugar junto a su padre tuvo que ser derivado a un hospital luego de desvanecerse mientras practicaba en University of Southern California (USC). Por suerte, ya salió de terapia intensiva y se recupera favorablemente de este episodio que conmocionó a toda su familia.

Quien se encargó de confirmar la noticia fue el periodista experto en el deporte, Shams Charania, y dio detalles de lo sucedido. Los médicos actuaron rápidamente y salvaron la vida del heredero de la leyenda de la NBA, quien horas después expresó sus sentimientos por esta situación. Un vocero de los James fue quien habló en nombre de LeBron y su esposa para dejar un sentido mensaje en el que se refirieron al trato que tuvieron con su hijo.

"De momento pedimos respeto y privacidad para él y sus familiares. Actualizaremos a los medios cuando haya más información. LeBron y Savannah quiere agradecer públicamente el trato del equipo médico de la USC, y su increíble trabajo y dedicación para el cuidado de la salud de sus atletas", comentó el vocero de la familia en diálogo con el medio estadounidense TMZ Sports.

Por otro lado, comentó que Bronny James ya no está en terapia intensiva, se encuentra estable y se recupera de a poco. Mientras tanto, la propia leyenda mantiene vivo el sueño de jugar junto a su hijo al menos un año. En caso de que se concrete, sería el primer dúo de padre e hijo en disputar un partido de NBA juntos. “Mi último año lo jugaré con mi hijo. El dinero no será tema en ese momento”, sostuvo el King en declaraciones brindadas a The Athletic.

La fortuna de LeBron James: cuánto dinero gana en Los Angeles Lakers

James es en la actualidad uno de los mejores y los fanáticos de este deporte siempre que pueden se dan el gusto de verlo jugar. No solamente es el máximo anotador histórico de la competencia si no que además es un deportista multimillonario. Su patrimonio es cercano a los 1.100 millones de dólares, según información confirmada por el índice de multimillonarios de Bloomberg. Sus ingresos están vinculados no solo por su salario como jugador de los Lakers sino también en compañía de patrocinios, inversiones y un negocio propio.

El salario del norteamericano es cercano a los 44,5 millones de dólares al año y su promedio de anotaciones por partido es envidiable. Actualmente tiene una cifra destacada y luego de más de 20 años en la competencia ha tenido la posibilidad de superar récords y mejorar sus estadísticas, lo que lo ha convertido en uno de los máximos referentes.