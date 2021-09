Una jueza de básquet abandonó el arbitraje por violencia de género: la desgarradora carta

Una reconocida juez de básquet, Bianca Tedesco, escribió una desgarradora carta en la cual anunció que tuvo que tomar una drástica decisión debido a que fue víctima de acoso sexual y hostigamiento. La jueza denunció que tuvo que dejar el arbitraje debido a los constantes acosos que vivió durante el tiempo en el que estuvo en la actividad.

La jueza relató que fue víctima de acoso y de varios ataques de la cúpula arbitral nacional. Según reveló fue cuando dirigía el Torneo Federal y La Liga Argentina de Básquet y el hecho fue denunciado penalmente. Por su parte, la Confederación Argentina de Básquet ya empezó una investigación interna.

En diferentes posteos de redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter, Tedesco contó su desgarrador testimonio en el que cuenta cuál es la situación que vive en este momento producto del acoso y malos tratos que vive en el mundo del arbitraje. “Por dentro se desata un tsunami que distribuye con fuerza mis emociones hacia diferentes partes de mí. Me duele el pecho, casi como cuando el desamor apareció en mi vida e irrumpió de manera enérgica esa nueva sensación tan desagradable como nostálgica, por primera vez”, escribió la jueza.

Por otro lado, Tedesco también aseguró que no quería dejar el arbitraje porque le parce una forma "injusta" y aseguró: “Me destroza el corazón. Me robaron hasta las ganas, se apropiaron de mis sueños al dormir, también me despertaron de la tortuosa realidad de la que fui parte durante casi 13 años. Tenía pensado un retiro cerca de mis 50 años, por lo menos”, añadió.

En la misma denuncia aseguró que no tuvo otra opción más que dejar el arbitraje: “Hay quienes siguen sosteniendo que con opresión, hostigamiento y mucho daño mental es como se llevan adelante los proyectos, las ideas y los sistemas. Ya no puedo formar parte de eso, ya no concibo ser sometida en pos del beneficio de unos pocos o de unas pocas”.

El comunicado de la Confederación Argentina de Básquet

La Confederación Argentina activó de forma urgente su protocolo interno tras la acusación de la árbitra Bianca Tedesco y suspendió de manera inmediata al denunciado, sin dejar de garantizar su derecho a defensa

Habiendo sido notificada por la Secretaría de Deportes de la Nación de la existencia de una denuncia penal por acoso sexual en el arbitraje argentino (realizada por la jueza Bianca Tedesco, en la Justicia y públicamente), la Confederación Argentina puso de forma urgente en funcionamiento su protocolo contra la violencia de género y, garantizando el derecho de defensa de la persona denunciada -aún no imputada judicialmente-, ordenó de forma inmediata la suspensión provisoria del denunciado en ejercicio de sus funciones en el ámbito de la CAB y nuestro básquet. También se informó a las federaciones que son miembro de la entidad.



Con esta decisión, se busca proteger de manera efectiva y urgente a la víctima de la violencia de género denunciada.