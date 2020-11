Facundo Campazzo, otro argentino en la NBA: ¿a qué equipo se sumará?

El base cordobés Facundo Campazzo acordó verbalmente su incorporación a Denver Nuggets, algo que se concretará este viernes cuando se lleve a cabo el reclutamiento de "agentes libres" y se hará oficial el domingo próximo, cuando la NBA anuncie las incorporaciones en cada una de las 30 franquicias que comenzarán a competir en la temporada que se iniciará el próximo 22 de diciembre.

La información del acceso a la NBA del oriundo de Córdoba Capital que el próximo 23 de marzo cumplirá 30 años la anticipó su representante, Claudio Villanueva, antes del partido que le ganó el actual equipo de Campazzo, Real Madrid, a Maccabi Tel Aviv por la Euroliga.



"Este viernes comenzará la agencia libre y a partir del domingo 22 ya se podrán firmar contratos con la NBA. Sería hipócrita por mi parte decir que no tuvimos conversaciones. Hay un equipo que está muy interesado en él, pero hemos mantenido con tranquilidad el tema", explicó Villanueva en declaraciones que reprodujo el diario El País.



Y justamente este viernes, entonces, Campazzo estará jugando entonces su último partido para Real Madrid por Euroliga ante el Fenerbahce de Turquía.



Es que a diferencia de Leandro Bolmaro, que fue elegido por New York Knicks en el puesto 23 del "draft" de la NBA y traspasado inmediatamente a Minnesota Timberwolves, pero que a sus 20 años continuará sumando experiencia en su actual club, el también español Barcelona, el ex Peñarol, de Mar del Plata, por una cuestión de edad, se incorporará inmediatamente a la franquicia estadounidense.

De esta forma, Campazzo se convertirá en el 13° basquetbolista argentino en revistar en la NBA a lo largo de la historia, después que el 27 de agosto de 2018 se retirara el último de ellos, nada menos que Emanuel Ginóbili.



De esta manera, según verificó el medio ar.nba.com, el también base del Seleccionado argentino será jugador de Denver Nuggets, uno de los equipos "importantes" de la Conferencia Oeste, en la que alcanzó las finales (perdió con el futuro campeón, Los Ángeles Lakers), en la pasada temporada que se llevó a cabo en la "burbuja" sanitaria de Orlando.