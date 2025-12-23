Allanaron la casa del hermano de Emanuel Ginóbili en Bahía Blanca

Allanaron la casa del hermano de Manu Ginóbili.

Allanaron la casa del hermano de Emanuel Ginóbili, Leandro Ginóbili, en Bahía Blanca. En el marco de la investigación por la tragedia sucedida a causa de las inundaciones en la mencionada ciudad de la Provincia de Buenos Aires en diciembre del 2023, la Policía, por instrucción del fiscal Cristian Aguilar, ordenó incautar el celular de Leandro.

El hermano del mejor jugador de básquetbol de la historia argentina, de 55 años, en aquel entonces era el presidente del club Bahiense del Norte y actualmente es uno de los tres imputados por la Justicia luego del fortísimo temporal que terminó con 13 muertos. De esta manera, la seguridad quiere analizar los chats de las horas posteriores a la tragedia.

"Se diligenció una orden de presentación con allanamiento en subsidio", confirmó una fuente de la investigación al diario La Nueva. Desde la fiscalía se explicó que la decisión del allanamiento se tomó luego de tomar varios testimoniales en los últimos días, que marcarían que en el celular puede haber respuestas. Así, la Policía allanó el domicilio de Leandro Ginóbili, ubicado sobre la calle Patricios al 200. Se trata de una medida de prueba solicitada por el Ministerio Público, que fue acatada por el imputado a través de su abogado defensor, Sebastián Cuevas.

El triste mensaje de Manu Ginóbili tras el temporal en Bahía Blanca

El 16 de diciembre del 2023, el exastro que brilló en la Selección Argentina de básquet publicó en su cuenta oficial de X (ex Twitter): "Muy triste por lo que está atravesando mi club, mi ciudad y la región". "Un fuerte abrazo para todos y mis condolencias para los familiares de las víctimas. Fuerza Bahía!", completó.

Entre los lugares más afectados se encuentra Bahiense del Norte, el club del que surgió "Manu" y entonces presidido por su hermano Leandro, dado que sufrió la caída de su techo mientras se llevaba a cabo una actividad de patín. "El evento de mayor complejidad se registró en el club Bahiense del Norte", confirmó la Municipalidad de Bahía Blanca en un comunicado que dio a conocer en su cuenta de X. Bahiense del Norte es conocido por haber sido la cuna deportiva de Ginóbili, integrante de la Selección argentina y estrella de la NBA de Estados Unidos, donde jugó durante doce temporadas.

La tragedia en Bahía Blanca en diciembre del 2023

8 de los 13 muertos fueron como consecuencia del colapso y la caída del techo de un club en Bahía Blanca durante un temporal con fuertes vientos y lluvia fueron identificados. Se trata de Juliana Barquero, Rubén Baldi (menor de edad), Benicio Baldi, Adriana María Contento, Norma Gladis Nieto, María Laura Rodríguez, Federico Duo y Diego Carrasco.

El fuerte temporal, con lluvia y vientos que alcanzaron más de 140km/h, dejó como saldo hasta el momento 13 víctimas fatales y al menos 14 personas heridas de gravedad. Todos ellos se encontraban participando de un evento deportivo de patín cuando el techo del Club Bahiense del Norte colapsó y cayó. Respecto a las 14 personas heridas, las fuentes informaron que "algunas de ellas se encuentran internadas en el Hospital Municipal, Hospital Penna y en el Hospital Privado del Sur".