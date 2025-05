El divertido anuncio que protagonizó Gregg Popovich junto a Manu Ginóbili: "Jefe".

El pasado viernes 2 de mayo, la NBA fue testigo del fin de una de las eras más exitosas de su historia: Gregg Popovich anunció que no continuaría siendo el entrenador de San Antonio Spurs después de estar 29 temporadas al frente del equipo. Este lunes, la franquicia texana anunció que Mitch Johnson, el técnico asistente que ocupaba el lugar de 'Pop' desde noviembre de 2024 (luego del derrame cerebral que sufrió), sería su sucesor en el cargo. Además, el veterano coach protagonizó un divertido momento en la conferencia de prensa junto al argentino Manu Ginóbili y Tim Duncan, dos jugadores que lo acompañaron en su exitosa trayectoria y que fueron partícipes en los títulos que obtuvo.

"No soy más entrenador. Soy 'El Jefe'", declaró Popovich en la conferencia de prensa, una frase que causó la risa y los aplausos de los periodistas presentes. Aún recuperándose del ACV que tuvo a finales del año pasado, el exentrenador, ganador de cinco títulos de la liga de básquet más competitiva del mundo y medalla de oro con la Selección de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, fue fiel a su habitual estilo cómico y descontracturado al mostrar la frase grabada en su remera junto con la inscripción "Señor Popovich" en la espalda y su nuevo rol: presidente de operaciones de básquetbol.

La decisión de Popovich que sacudió a la NBA: el retiro del entrenador más exitoso en la historia de la liga

Popovich, de 76 años, es el entrenador con más victorias en la historia de la NBA. Sufrió un derrame cerebral leve en noviembre y no regresó a su puesto durante el resto de la temporada. "Aunque mi amor y mi pasión por el baloncesto permanecen, he decidido que es hora de retirarme como entrenador principal", expresó en un comunicado difundido por las cuentas oficiales del equipo en redes sociales.

Junto a Tim Duncan, Tony Parker y el argentino Manu Ginóbili: el trío de los Spurs marcó, junto con el entrenador, la etapa más exitosa de la franquicia.

"Estoy eternamente agradecido a los maravillosos jugadores, entrenadores, personal y aficionados que me permitieron servirles como entrenador jefe de los Spurs y estoy emocionado por la oportunidad de seguir apoyando a la organización, la comunidad y la ciudad que son tan significativas para mí", agregó.

Antes de la presentación de Johnson como nuevo entrenador principal del cuadro texano, Popovich expresó su absoluta confianza en su sucesor, a la vez que reveló que el plan desde hace tiempo era que lo reemplace. "Me has enseñado tantas cosas, has predicado con el ejemplo de tantas maneras: los jugadores siempre son lo primero, atención al detalle, competitividad frenética, juega con más intensidad e inteligencia durante más de los 48 minutos que tu oponente... Lo mejor que me has enseñado, y me has demostrado más de lo que has hablado, es que entiendes el momento y lo importante que es cada instante. Y ningún momento es igual a otro. Y la disciplina que necesitas para estar centrado, presente y entregarte a cada instante es algo que nunca olvidaré. En este momento, solo quiero darte las gracias", expresó el nuevo coach.

Los logros de Gregg Popovich como entrenador