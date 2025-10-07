Chau Generación Dorada: a los 43 años, se retiró el último campeón olímpico vigente

El último integrante de la Generación Dorada que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 anunció su retiro del básquetbol profesional en las últimas horas. Se trata del santafesino Carlos Delfino, quien a los 43 años le dijo adiós al deporte en el que brilló por años y que le permitió no sólo ganar títulos con la Selección Argentina sino también llegar a la NBA. Sus dichos en una reciente entrevista no tardaron en trascender debido a que sin dudas es un gran referente del combinado nacional.

Hasta hace poco se desempeñaba en el Benedetto XIV Cento de la Serie A2 de Italia, donde arribó en 2023, pero sin iniciar la temporada tomó la terminante decisión de ponerle fin a su carrera. Desde su debut en 1998 hasta la actualidad vistió la caimseta de varios equipos desde Libertad de Sunchales hasta su último club en nuestro país como fue Boca Juniors. Sin embargo, comunicó que no seguirá jugando después de cosechar distintos logros y ser parte de aquel conjunto mítico dirigido por Rubén Magnano.

Carlos Delfino, leyenda de la Generación Dorada, anunció su retiro del básquet

"Llegó el momento que pensé que no iba a llegar, que fue poner excusas para ir a entrenar y no tener ganas de ir. Dije 'llegó el momento'", esbozó Delfino en el diálogo con el medio Doble Doble. A su vez, agregó que pudo elegir cuándo dejar de jugar teniendo en cuenta que estuvo casi 4 años alejado de la actividad y no la abandonó en ese momento. Por otro lado, agregó de manera contundente: "Ando muy bien, muy contento, ya no juego más. No empecé la temporada, no estoy entrenando ni corriendo que ya es mucho".

A su vez, el campeón olímpico en Atenas 2004 dejó en claro que si bien no seguirá jugando sí ve "mucho básquet" y hay momentos que lo extraña aunque se siente bien físicamente, pero sentenció: "jugar no juego más". De esta forma, el último integrante de la Generación Dorada apodado "Lancha" que todavía jugaba comunicó que con sus 43 años cumplidos el pasado 29 de agosto se retiró definitivamente.

La exitosa carrera de Delfino, de la medalla de oro en Atenas a una lesión y su retiro del básquet a los 43 años

El nacido en Santa Fe hizo su debut profesional con la camiseta de Libertad de Sunchales en 1998 y un año más tarde llegó a Unión. En 2000 pisó Europa por primera vez representando al Viola Reggio Calabria donde estuvo hasta 2002 para luego arribar al Fortitudo Bologna, ambos de Italia. En 2004 ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas además del Sudamericano y ese mismo año comenzó su paso por la NBA en los Detroit Pistons después de ser el primer argentino elegido en la primera ronda del draft un año antes. Posteriormente reepresentó a Toronto Raptors, Milwaukee Bucks y Houston Rockets, donde tuvo una lesión que lo mantuvo casi 4 años afuera de las canchas. En el medio también pasó por el Khimki ruso entre 2008 -año en el que fue bronce en Beijing- y 2009.

En 2017 regresó a nuestro país para jugar en Boca Juniors pero poco después emigró al Saski Baskonia de España para luego vestir los colores de 4 equipos italianos -Fiat Torino, Fortitudo Bologna, Victoria Libertas Pesaro y Benedetto XIV Cento- y darle un cierre a su carrera. Antes, el "Lancha" fue campeón de la Americup en 2011 y 2022 con la Selección Argentina.