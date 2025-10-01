Racismo en el deporte argentino, un mal que se mantiene a lo largo del tiempo

El deporte argentino vuelve a ser escenario de un debate sobre el racismo tras el ataque sufrido en redes sociales por Lee Aaliya, uno de los mejores jugadores de básquet de la actualidad para argentina y promesa en el básquet nacional.

Aaliya, de 20 años y exjugador de Instituto de Córdoba, fue apuntado por una catarata de mensajes de odio y xenofobia luego de que su nuevo equipo en España, el UCAM Murcia, difundiera una foto suya posando con la camiseta y la bandera argentina. Los comentarios, descritos como "muy agresivos," atacaban al joven no solo por ser afrodescendiente sino también por su religión.

El incidente puso en foco la creciente presencia de atletas afrodescendientes en el deporte argentino, como James Parker (handball) o Érica Mercado (vóley). Al respecto, la activista afroargentina Jennifer Parker sostuvo que el problema es estructural, señalando cómo los medios suelen destacar el "pasado africano" de estos deportistas como algo "extraño a lo que es ser argentino".