Carlos Sainz celebra su segundo puesto pero sabe que tiene trabajo por hacer

Carlos Sainz dijo que tenía mucha tarea pendiente, pese a celebrar un impresionante doblete de equipo al quedar segundo, por detrás de su compañero de equipo en Ferrari, Charles Leclerc, en el Gran Premio de Baréin, que dio inicio a la temporada de Fórmula 1.

El español, que está a punto de firmar una ampliación de contrato con la escudería italiana, fue su propio crítico más duro después de, en su opinión, su carrera más difícil con el mono rojo de Ferrari.

"Para mí ha sido un fin de semana muy complicado, no voy a mentir. Hoy no tenía el ritmo necesario. Pero he conseguido aguantar ahí y conseguir el 1-2 para el equipo", dijo el domingo por la noche tras la primera victoria de Ferrari desde 2019.

"Tengo algunos deberes que hacer en estos próximos días y estoy seguro de que volveré más fuerte".

Sainz se había clasificado tercero, con Leclerc en la pole, y logró el segundo puesto mientras el campeón del mundo de Red Bull, Max Verstappen, luchó con un coche renqueante que no llegó a la bandera a cuadros.

Sin embargo, el español no se hizo ilusiones sobre su verdadero ritmo.

"En los FP1, FP2 y FP3 (entrenamientos libres) he estado muy atrás, lo más lejos que he estado nunca en Ferrari y por eso incluso con el 1-2 que hemos conseguido no estoy del todo contento con el fin de semana", dijo a los periodistas.

"Como piloto de Ferrari ha sido mi fin de semana más difícil y esto sólo demuestra que necesito bajar la cabeza, entender este coche, entender dónde está marcando Charles la diferencia con su conducción".

"Tengo que mejorar si quiero luchar por la victoria y voy a bajar la cabeza y tratar de dar algunos pasos para llegar a Jeddah. ¿Puedo mejorar de un fin de semana a otro? Creo que puedo mejorarlo".

La próxima carrera es en Arabia Saudí este fin de semana y Sainz dijo que necesitaba mejorar su gestión de los neumáticos y adaptar su conducción a la puesta a punto de los nuevos coches con sus características tan diferentes.

El segundo puesto del español, que llegó a Ferrari procedente de McLaren a finales de 2020, igualó su mejor resultado hasta ahora en la Fórmula 1.

Con información de Reuters