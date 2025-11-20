Verstappen echa el ojo al antiguo dorsal de Ricciardo

Max Verstappen, de Red Bull, durante una conferencia de prensa previa al Gran Premio de Las Vegas

20 nov (Reuters) -Max Verstappen ha echado el ojo al antiguo número del auto de su excompañero Daniel Ricciardo si tiene que renunciar al del campeón la próxima temporada.

El cuatro veces campeón del mundo de Red Bull corrió con el 33 antes de conseguir su primer título en 2021, pero dijo a los periodistas neerlandeses en Las Vegas que realmente quería el #3 del australiano.

Un cambio en las reglas, aún por aprobar, significa que los pilotos ya no tendrán que seguir con el mismo número a lo largo de sus carreras, pero el de Ricciardo sigue técnicamente no disponible pese a que anunció su retiro.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El reglamento establece que un piloto no debe haber competido durante dos temporadas consecutivas antes de que se le pueda reasignar el número. Ricciardo corrió en Singapur en septiembre del año pasado.

El número uno está reservado para el campeón, si quiere utilizarlo, y debe ser cedido cuando finaliza el reinado.

"Lo miraré durante el invierno (boreal), pero mi número favorito es el #3. Sólo tenemos que ver si eso es realmente posible", dijo Verstappen.

El piloto neerlandés está a 49 puntos de Lando Norris, de McLaren, a falta de tres pruebas, incluido un sprint en Qatar la próxima semana.

Con información de Reuters