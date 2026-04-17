Russell dice que entendería que Verstappen deje la F1

Imagen de archivo del piloto británico de Mercedes George Russell tras ganar el Gran Premio de Singapur de Fórmula Uno, con el holandés Max Verstappen de Red Bull, que quedó segundo, al fondo, en el circuito urbano de Marina Bay, Singapur.

El ​piloto británico de Mercedes George Russell, uno de los grandes favoritos al título mundial de Fórmula Uno, afirmó que entendería que Max Verstappen abandone la categoría 1 en esta ‌nueva era del deporte y que, ‌en cualquier caso, no le sorprendería.

En declaraciones a los medios a través de una videollamada el viernes, en lo que habría sido el fin de semana del Gran Premio de Arabia Saudita de no ser por la cancelación de las carreras de Oriente Medio en abril debido a la guerra en Irán, Russell afirmó que la frustración actual de su antiguo rival es "algo natural".

Verstappen, cuatro veces campeón del mundo con Red Bull, ha sido un crítico acérrimo de ​las nuevas normas y motores, ⁠y de lo que él denomina "anticarreras", y ha dicho que hará "cosas que me hagan sonreír" ‌durante el parón antes de la próxima carrera de F1 en Miami ⁠en mayo.

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"La Fórmula Uno es más grande que cualquier ⁠piloto", dijo Russell cuando se le preguntó si cree que existe el peligro de que Verstappen decida que ya había tenido suficiente. "Nadie querría perder a Max porque creo que todos disfrutamos compitiendo ⁠contra él", añadió.

"Entiendes y reconoces la frustración, pero él ha conseguido lo que la ​mayoría de los pilotos sueñan: ganar un campeonato. Tiene cuatro. Y ‌al fin y al cabo, supongo que llegas ‌a un punto en la vida en el que ya has conseguido lo que ⁠querías; realmente no le queda mucho más por lograr en la Fórmula Uno", comentó.

"Lo ha conseguido todo. Quizá pueda ir a por los récords, pero conociéndole como le conozco y conociendo a pilotos que han ganado o logrado cosas similares, llega un momento en el que quieres ​hacer lo que ‌te hace sonreír", agregó.

Verstappen compite este fin de semana con un deportivo Mercedes GT3 en las clasificaciones del Nürburgring Nordschleife, mientras se prepara para participar en una carrera de resistencia de 24 horas en el circuito el próximo mes.

"Nürburgring es un lugar especial. No hay ningún otro circuito como este", declaró en marzo el ⁠piloto holandés de 28 años. "Las 24 Horas de Nürburgring es una carrera que llevaba mucho tiempo en mi lista de deseos, así que estoy realmente emocionado de que podamos hacerla realidad ahora".

Russell, que ha dado muchas vueltas al histórico circuito del "Infierno Verde", dijo que eso haría sonreír a cualquiera.

"Me encantaría tener la oportunidad de ir y correr en el Nordschleife", dijo. "Pero mi objetivo ahora es convertirme en campeón del mundo de Fórmula Uno. Si tuviera cuatro títulos en mi haber, probablemente haría lo mismo (que ‌Verstappen). Él se encuentra en una etapa muy diferente de su carrera y creo que se entendería tanto si se quedara como si se fuera".

Verstappen ha estado vinculado a Mercedes en el pasado, ya sea como compañero de equipo de Russell o como su sustituto, y él y el británico han mantenido una rivalidad a veces explosiva. En el pasado, el piloto holandés ha sido dominante, ‌mientras que Russell tuvo que lidiar con un bólido difícil —y doloroso— de manejar.

El británico señaló que los autos de años anteriores eran grandes y pesados, pero que Verstappen no se quejaba entonces porque estaba ganando.

Russell, ‌que ganó la carrera ⁠inaugural de la temporada en Australia y marcha segundo en la clasificación después de que su compañero de equipo, el italiano Kimi Antonelli, ganó las ​dos carreras siguientes, indicó que el suyo es un contrato de varios años y que está seguro de que seguirá en Mercedes la próxima temporada.

Verstappen es noveno en la clasificación, con un sexto puesto como mejor resultado y un abandono en las tres carreras.

(Editado en español por Carlos Serrano)