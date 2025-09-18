Piastri, seguro de seguir controlando su destino pese a lo ocurrido en Monza

Foto del jueves del piloto de McLaren' Oscar Piastri antes del GP de Azerbaiyan de la F1

El líder de la Fórmula Uno, Oscar Piastri, confía en seguir controlando su destino a pesar de haber tenido que ceder puntos a su compañero de equipo en McLaren y rival por el título, Lando Norris, en un controvertido cambio de posiciones en el Gran Premio de Italia.

El australiano tiene 31 puntos de ventaja sobre el británico de cara al Gran Premio de Azerbaiyán que se disputa este fin de semana en Bakú, la prueba 17 de 24 que podría asegurar el segundo título consecutivo de Constructores para McLaren.

Piastri dijo a periodistas que había habido "buenas discusiones" sobre cómo iba a correr el equipo después de Monza.

Tuvo que devolver el segundo puesto a Norris después de que el británico lo perdiera por causas ajenas a él durante una parada lenta, después que el equipo le asegurara que no iba a ceder la posición por entrar en boxes después de Piastri.

"Hemos tenido buenas discusiones con el equipo (...) muchas discusiones, hemos aclarado muchas cosas", dijo el piloto de 24 años.

"Sabemos cómo vamos a correr en adelante, que es lo más importante. Lo que ha pasado ya está hecho", agregó el ganador de siete carreras este año.

Piastri reconoció que podría haber sido más difícil devolver el puesto si él y Norris hubieran estado luchando por la victoria, pero dijo que no había merecido más que el tercer puesto en Monza y que esa era su principal conclusión del fin de semana.

Sostuvo que si se diera exactamente la misma situación, algo "prácticamente imposible", esperaría que se hiciera la misma petición.

(Redacción de Alan Baldwin en Londres; Editado en español por Javier Leira)