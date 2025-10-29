La F1, FIA y Ecclestone intentan desestimar demanda de Massa por el título de 2008

Gran Premio de Arabia Saudita

oct (Reuters) -La Fórmula Uno, su exjefe Bernie Ecclestone y la Federación Internacional del Automóvil (FIA) intentaron el miércoles desestimar la demanda de Felipe Massa por el campeonato del mundo de 2008, argumentando que los errores del expiloto de Ferrari fueron los que le costaron el título al brasileño.

Massa ha presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Londres para que se declare que debería haber ganado el campeonato de 2008, que perdió frente a Lewis Hamilton por un solo punto, y reclama unos 64 millones de libras (85,9 millones de dólares) más intereses.

Su caso gira en torno al escándalo del "crashgate" en el Gran Premio de Singapur de 2008, en el que Massa lideraba desde la pole position cuando su compatriota Nelson Piquet Jr se estrelló para intentar ayudar a su compañero de equipo en Renault Fernando Alonso, que ganó la carrera.

Piquet reveló en 2009 que los jefes del equipo le habían ordenado estrellarse, lo que posteriormente fue sancionado. Los abogados de Massa dicen que Ecclestone ya sabía que el accidente fue deliberado y que Ecclestone y el entonces presidente de la FIA, Max Mosley, no lo investigaron.

Massa sostiene que los resultados del Gran Premio de Singapur, en el que Hamilton acabó tercero, sumando seis puntos, deberían haberse anulado, con lo que él habría ganado el título.

Los abogados de la F1, Ecclestone y la FIA, sin embargo, dicen que el caso se presentó demasiado tarde y argumentan que los errores de Massa y Ferrari en Singapur -incluyendo una desastrosa parada en boxes en la que Massa accidentalmente derribó a un miembro de la tripulación- son la razón por la que perdió la carrera y, en última instancia, el campeonato.

MASSA EN EL TRIBUNAL PARA UNA AUDIENCIA CRUCIAL

Massa se sentó en la tribuna del público durante el primer día de una audiencia de tres y sonrió cuando el abogado de Ecclestone, David Quest, dijo al tribunal que Massa había "actuado muy mal" en Singapur, donde terminó 13º y no sumó ningún punto.

Massa presentó el caso el año pasado, basándose en los comentarios hechos por Ecclestone en una entrevista con F1 Insider en 2023, cuando dijo que él y Mosley sabían que Piquet se estrelló deliberadamente y no hicieron nada para "proteger el deporte y salvarlo de un gran escándalo".

Quest dijo que el exjefe de la F1, Ecclestone, que cumplió 95 años el martes, "no recuerda haber concedido esta entrevista".

Los demandados alegan que Massa sabía lo suficiente como para demandar en 2008 y 2009, por lo que el caso debería desestimarse por haberse presentado demasiado tarde. También dicen que la declaración que pide Massa es injusta para Hamilton, cuyo título de 2008 fue el primero de un récord conjunto de siete campeonatos del mundo y no es parte en el litigio.

Hamilton le arrebató el campeonato a Massa tras adelantar a Timo Glock, de Toyota, por la quinta plaza en la última vuelta de la última carrera de la temporada, ganada por Massa, en Brasil.

Massa no volvió a ganar después de 2008, tras sufrir un traumatismo craneal casi mortal en el Gran Premio de Hungría de 2009. Se retiró en 2017.

Sus abogados dicen que Massa no sabía lo suficiente como para presentar una demanda hasta 2023, cuando la entrevista de Ecclestone sugirió que la FIA sabía que Piquet se estrelló deliberadamente y decidió no investigar.

Se espera que la audiencia concluya el viernes y que se dicte sentencia más adelante.

