La F1 amplía el contrato del Gran Premio de Mónaco hasta 2035

Foto de archivo de la Ferrari de Lewis Hamilton durante el GP de Monaco de la F1

El Gran Premio de Mónaco permanecerá en el calendario de la Fórmula Uno al menos hasta 2035, después de que el circuito y Liberty Media, dueña de los derechos de la categoría, ampliaran el viernes un contrato que ya se extendía hasta 2031.

Una prórroga de seis años de la carrera que recorre las calles de Montecarlo se había anunciado en noviembre, cuando la F1 cambió la fecha de mayo a junio para evitar que coincidiera con las 500 Millas de Indianápolis.

Mónaco formó parte de la primera temporada del campeonato mundial en 1950 y, con la excepción de 2020 -durante la pandemia del COVID-, ha estado siempre presente desde 1955.

"Las calles de Mónaco han resonado con el sonido de la Fórmula Uno desde los primeros días, así que estoy encantado de anunciar la extensión de este fantástico evento hasta 2035", dijo el director general de la F1, Stefano Domenicali.

"Es una carrera icónica que le gusta a todos los pilotos y aficionados, con un ambiente único gracias a su ubicación en el Principado más glamuroso del mundo".

El nuevo acuerdo sitúa a Mónaco entre las sedes con los contratos más largos de la F1.

Miami y el Red Bull Ring de Austria tienen contratos hasta al menos 2041, Baréin hasta 2036, Melbourne hasta 2035, Silverstone hasta 2034, mientras que Arabia Saudita y Qatar tienen contratos hasta al menos 2032.

Con información de Reuters