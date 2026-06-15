Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo E - Alemania contra Curazao

Por Nick ​Said

HOUSTON, EEUU, 15 jun (Reuters) - Los organizadores locales suspendieron el popular "Fan ‌Festival" de ‌Houston este lunes debido a una alerta de inundaciones que se prolongará hasta el miércoles, día en que está previsto que se dispute el partido del ​Grupo K ⁠del Mundial entre Portugal y ‌la República Democrática del ⁠Congo.

El estadio de ⁠Houston cuenta con techo y no se espera que el tiempo afecte ⁠al partido.

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No obstante, el "fan fest" ​goza de gran popularidad ‌en Houston y ‌alcanzó su aforo máximo de ⁠7.500 personas durante los dos primeros días del torneo.

"Debido a las condiciones meteorológicas adversas previstas ​y ‌a las recomendaciones de las autoridades de seguridad pública, el FIFA Fan Festival de Houston permanecerá cerrado el ⁠lunes 15 de junio", indicó un comunicado del Comité Organizador de Houston.

"Garantizar la seguridad de los aficionados, el personal, los voluntarios y el personal de los servicios de ‌emergencia sigue siendo la máxima prioridad para el Comité Organizador de Houston", agregó.

El comunicado añadió que "esperan dar la bienvenida de nuevo a los ‌aficionados tan pronto como las condiciones lo permitan".

Houston acogió su primer ‌partido el ⁠domingo, en el que Alemania derrotó a Curazao ​por 7-1 en un encuentro que también estuvo precedido por fuertes lluvias.

(Editado en español por Carlos Serrano)