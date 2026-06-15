Ver España vs. Cabo Verde en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

La Selección de España debuta frente a Cabo Verde.

España se enfrenta este lunes 15 de junio desde las 13 (hora de Argentina) a Cabo Verde, en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. El partido marcará el estreno de dos selecciones que llegan con expectativas diferentes, pero con la misma necesidad de comenzar el torneo con un resultado positivo que fortalezca sus aspiraciones de avanzar a la siguiente instancia.

Para el conjunto europeo, el encuentro representa el primer paso de un proyecto que apunta a pelear por el título. Para la selección africana, en cambio, se trata de una oportunidad histórica para demostrar que puede competir de igual a igual ante una de las potencias y candidatas del fútbol mundial. La diferencia de trayectoria y experiencia internacional convierte al duelo en uno de los más atractivos de la jornada inaugural.

Por dónde España a Cabo Verde

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre España y Cabo Verde será transmitido por DSports, Flow y Paramount +.,

España llega con ilusión

España llega a la cita mundialista respaldada por un presente sólido y por una generación de futbolistas que combina juventud, talento y experiencia en la élite europea. El equipo dirigido por Luis de la Fuente logró consolidar una identidad basada en la posesión del balón, la circulación rápida y la presión alta, características que lo han convertido en uno de los seleccionados más competitivos del continente.

Luis De La Fuente, entrenador de España.

La Roja afronta el torneo con la confianza que le otorgaron sus recientes actuaciones internacionales y con la intención de volver a ocupar un lugar de privilegio en el escenario mundial. El recuerdo del título conquistado en Sudáfrica 2010 sigue siendo una referencia para una selección que busca recuperar protagonismo en las fases decisivas de la competencia.

Uno de los principales argumentos españoles radica en la profundidad de su plantel. La combinación de mediocampistas creativos, defensores de gran técnica y delanteros capaces de marcar diferencias le permite presentar variantes para adaptarse a distintos contextos de partido. Esa riqueza futbolística aparece como una de sus mayores fortalezas de cara al debut.

Cabo Verde va por la sorpresa

Del otro lado estará Cabo Verde, una de las selecciones que ha protagonizado una de las historias más destacadas del proceso clasificatorio. Los Tiburones Azules disputan el Mundial con la ilusión de seguir haciendo historia y demostrar que su presencia en el torneo no es producto de la casualidad, sino del crecimiento sostenido que ha experimentado el fútbol del país durante los últimos años.

La selección africana construyó su clasificación a partir de una estructura colectiva ordenada, un gran compromiso táctico y una notable capacidad para competir frente a rivales de mayor tradición. Aunque parte como punto menos favorito en la previa, el equipo confía en aprovechar cada oportunidad y convertir la presión en una motivación adicional.