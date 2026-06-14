Quién era el argentino que murió en un incendio en España al intentar salvar a sus vecinos

Adrián fue encontrado sin vida en la escalera del noveno piso, aparentemente mientras intentaba ayudar a otros vecinos a escapar de las llamas.

Un hombre argentino de 58 años perdió la vida en el incendio ocurrido en el edificio Trianon II, ubicado en Magaluf, Mallorca. Adrián, como lo identificaron, llevaba años residiendo en España y trabajaba en el sector turístico de la isla. Fue encontrado sin vida en la escalera del noveno piso, aparentemente mientras intentaba ayudar a otros vecinos a escapar de las llamas que rápidamente se propagaron por el edificio.

Adrián era una figura reconocida en el turismo local, ya que se desempeñaba como guardavidas en el Flamboyan Caribe Hotel & Spa y, en ocasiones, trabajaba como masajista. Además del argentino, una mujer británica de 68 años también falleció en el siniestro; ambas víctimas fueron halladas en los pasillos del noveno piso.

La Guardia Civil confirmó que ambas personas murieron intoxicadas por la espesa humareda mientras intentaban salir del edificio. El incendio comenzó a las 5:23 a.m. en un departamento del tercer piso y se extendió rápidamente hacia las plantas superiores.

La muerte de Adrián causó conmoción más allá de su círculo cercano. Al mediodía del viernes, se realizó un minuto de silencio en memoria de las dos víctimas frente al Ayuntamiento de Calvià.

El acto contó con la presencia de autoridades como la presidenta del Govern Balear, Marga Prohens; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual; y el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, entre otros.

Prohens expresó su solidaridad: “un abrazo a todas las familias y conocidos” de los fallecidos, y agradeció “la rápida y coordinada respuesta” de los servicios de emergencia que actuaron en el lugar.

¿Cuál fue la causa del incendio?

Se sospecha que el origen del fuego fue un problema en la heladera del departamento donde comenzó el siniestro, ya sea por un fallo eléctrico o una sobrecarga en el enchufe. El Servicio de Criminalística (Secrim) de la Guardia Civil inició una inspección técnica que se prolongará varios días para determinar con precisión el origen del incendio.

El balance de heridos fue importante. Según informó el Ayuntamiento de Calvià, 29 personas, con edades que iban de los 16 a los 78 años, recibieron asistencia médica: 25 fueron dadas de alta en el lugar y cuatro fueron trasladadas a hospitales.

Entre los hospitalizados, una mujer de 77 años presentó quemaduras de primer grado e intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. Su estado actual es estable y fuera de peligro, según el último parte médico.

Además, el Servicio de Salud de Baleares detalló que 15 residentes del edificio y 8 bomberos fueron atendidos por inhalación de humo y golpes de calor. En total, 44 personas resultaron afectadas y 22 departamentos tuvieron que ser evacuados.