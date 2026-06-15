Bajas temperaturas en el AMBA y frío extremo: así estará el clima esta semana

Tras las lluvias del sábado, el domingo hubo un fuerte descenso de la temperatura que se hizo nota en varias provincias de la Argentina. En ese escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este lunes será el día con temperaturas más bajas, aunque el frío se mantendrá toda la semana.

Sin lluvias a la vista, los niveles térmicos comenzarán a subir hacia el fin de semana. Durante la jornada del domingo, el SMN emitió un alerta amarilla por bajas temperaturas para la provincia de Buenos Aires y 6 provincias más.

Así, en La Pampa, Entre Ríos, gran parte de San Luis, la mitad de Córdoba, casi todo el territorio de Santa Fe y gran parte del centro-sur de Corrientes están en alerta amarilla.

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Este lunes será el día más frío de la semana, con una mínima prevista de 2 grados, y con una máxima de hasta los 15 grados durante la tarde, con cielo despejado. La mañana presentará algo de nubosidad, aunque sin probabilidad de lluvias en ninguna franja horaria.

Los vientos soplarán del oeste con velocidades de entre 7 y 12 km/h durante la madrugada, la mañana y la tarde. Al caer la noche, el viento rotará hacia el noroeste y se intensificará, con registros de entre 13 y 22 km/h. No se esperan ráfagas en ningún momento de la jornada.

En simultáneo, rigen alertas por vientos fuertes en el sur de la provincia de Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas Malvinas. “El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 100 km/h”, informaron desde el SMN.

Mientras tanto, en la zona cordillerana de Santa Cruz, se esperan nevadas de consideración, con valores de nieve acumulada de entre 10 y 20 centímetros.

Así estará el tiempo el resto de la semana en el AMBA

La semana muestra una recuperación térmica progresiva desde la mínima extrema del lunes. El martes será la jornada más cálida, con una máxima de 18 ℃ y una mínima de 7 ℃, mientras que el miércoles registrará la máxima más baja del período: 13 ℃.

Hacia el jueves, las temperaturas mínimas alcanzarán los 10 ℃, el valor más alto de la semana en ese rango, con una máxima que se mantendrá en 15 ℃. Pese a que gran parte de la semana transcurrirá sin lluvias, el jueves podrían llegar a registrarse algunas precipitaciones con el caer de la noche.

El viernes las temperaturas se mantendrán en niveles similares a las pronosticadas para el día anterior, pero sin probabilidad de lluvias por el momento. El fin de semana traerá un leve retroceso: el sábado bajará a una mínima de 7 ℃ y el domingo cerrará el período con 8 ℃ de mínima y 15 ℃ de máxima.

Recomendaciones ante una alerta amarilla

Si el alerta es por lluvias o tormentas fuertes:

Evita sacar la basura y retira objetos de balcones o terrazas que puedan volarse.

Mantén limpias las canaletas y desagües para evitar la acumulación de agua en tu domicilio.

Evita las actividades al aire libre y no te refugies bajo árboles, postes o carteles que puedan caerse debido a los fuertes vientos.

No transites por calles inundadas ni a pie ni en automóvil para evitar riesgos eléctricos o de arrastre.

Si el alerta es por vientos fuertes: