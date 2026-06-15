Por qué Uruguay dice que tiene 4 estrellas en Mundiales, cuando FIFA le cuenta 2

Selección de Uruguay.

Cada vez que Uruguay salta a la cancha en una Copa del Mundo, una pregunta vuelve a instalarse entre los fanáticos del fútbol: ¿por qué la camiseta celeste tiene cuatro estrellas si la FIFA reconoce solo dos títulos mundiales?

La respuesta combina historia, tradición y una disputa interpretativa que atraviesa más de un siglo de competencia internacional. Mientras la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) sostiene que las cuatro estrellas representan logros equivalentes a campeonatos mundiales, la FIFA mantiene una postura diferente y reconoce dos conquistas como Copas del Mundo oficiales.

El origen de las cuatro estrellas de Uruguay

Uruguay fue una potencia futbolística antes incluso de que existiera el Mundial. La selección charrúa conquistó las medallas de oro en los Juegos Olímpicos de París 1924 y Ámsterdam 1928, torneos que en aquella época reunían a las mejores selecciones del planeta y eran considerados la máxima competencia internacional organizada bajo la órbita de la FIFA.

Por ese motivo, desde hace décadas, la AUF interpreta que aquellos títulos tienen un valor equivalente al de una Copa del Mundo. A ellos se suman los campeonatos obtenidos en el Mundial de 1930, disputado en Montevideo, y el histórico "Maracanazo" de 1950 frente a Brasil en Río de Janeiro.

Selección de Uruguay.

En 2021, la propia Asociación Uruguaya de Fútbol explicó que "las cuatro estrellas simbolizan las medallas de oro de los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928 y las Copas del Mundo de 1930 y 1950".

Qué dice la FIFA sobre los títulos de Uruguay

La FIFA reconoce la relevancia histórica de los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, pero no los contabiliza como Copas del Mundo. Para la entidad que preside Gianni Infantino, los únicos Mundiales ganados por Uruguay son los de 1930 y 1950.

De hecho, la discusión volvió a tomar fuerza en la previa de Qatar 2022. Según trascendió entonces, la empresa PUMA recibió un pedido vinculado a la utilización de las estrellas en la indumentaria oficial. Sin embargo, Uruguay mantuvo las cuatro sobre su escudo, lo que refirma una posición histórica que considera inseparable de su identidad futbolística.

La postura de la FIFA también quedó reflejada en sus comunicaciones oficiales y en el historial de campeones del mundo, donde la Celeste aparece con dos títulos, al igual que Francia.

Cómo llega Uruguay al Mundial 2026

Más allá de la discusión histórica, la selección uruguaya ya tiene la mira puesta en el Mundial 2026. En la fase de grupos enfrentará a Arabia Saudita el 15 de junio en Miami, luego jugará contra Cabo Verde el 21 de junio en la misma ciudad y cerrará la primera ronda frente a España el 26 de junio en Guadalajara.

Con dos Mundiales reconocidos por la FIFA y cuatro estrellas defendidas por su propia historia, Uruguay volverá a competir en la máxima cita del fútbol con una discusión que parece tan vigente como hace décadas.

La tabla histórica de títulos mundiales reconocidos por FIFA