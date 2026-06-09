Araújo dice que espera recuperarse para el segundo partido de Uruguay en el Mundial

FOTO DE ARCHIVO: Eliminatorias sudamericanas

​El defensor Ronald Araújo dijo el martes que se está recuperando de ‌una "pequeña lesión ‌en el gemelo" y que si no está en condiciones de jugar el primer partido de Uruguay ante Arabia Saudita en el Mundial, probablemente estará disponible para el segundo encuentro ​de la ⁠fase de grupos.

El jugador del Barcelona ‌dejó el fin de semana ⁠la concentración en Uruguay ⁠para viajar a España a tratarse con profesionales de su confianza y el ⁠martes se incorporó nuevamente al ​grupo que viajará en la ‌noche hacia México, ‌donde la selección tendrá su base ⁠durante la Copa.

"Tengo una pequeña lesión en el gemelo, por eso me fui a hacer el tratamiento ​con la ‌gente de mi confianza", dijo Araújo a medios uruguayos. "Pero (estoy) bien, con muchas ganas de afrontar este Mundial y viajar esta noche".

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El ⁠jugador es una pieza clave de la zaga uruguaya que debutará e 15 de junio ante la selección saudí en Miami, jugará el 21 con Cabo Verde y terminará su presentación en la primera fase ‌el 26 frente a la campeona europea, España.

"Quiero ver estas semanas cómo vamos evolucionando, pero no hay prisas, si no llego al primero voy a intentar ‌estar para el siguiente (partido)", dijo Araújo.

"Lo que sí prometo es que voy a ‌dar todo ⁠de mí, al 100% o al 200%, para estar disponible ​lo antes posible porque sé que soy un jugador importante para mi selección, para mis compañeros".

(Escrito por Daniela Desantis)