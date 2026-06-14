Hamilton logra su primera victoria con Ferrari a los 41 años

Por Alan Baldwin
BARCELONA, 14 jun (Reuters) - Lewis Hamilton celebró el domingo en España una emotiva primera victoria en un Gran Premio con Ferrari, poniendo fin a la racha de cinco victorias consecutivas de Kimi Antonelli y convirtiéndose, a sus 41 años, en el ganador de mayor edad de la Fórmula 1 desde el australiano Jack Brabham en 1970.
El triunfo en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña fue la primera victoria del británico desde Bélgica 2024, su séptima en el Circuito de Cataluña —un récord— y la número 106 de la extraordinaria carrera del siete veces campeón del mundo.
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El italiano Antonelli, líder del campeonato de 19 años, se retiró a cinco vueltas del final y vio cómo su ventaja sobre Hamilton se reducía a 41 puntos. George Russell terminó segundo para Mercedes, con Lando Norris, de McLaren, en tercera posición.
El tres veces campeón Brabham tenía 43 años y 11 meses cuando logró su última victoria en la F1 en Sudáfrica.
Con información de Reuters