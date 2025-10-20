La respuesa de Alpine a la rebeldía de Franco Colapinto: "Estamos decepcionados"

La escudería Alpine se refirió hoy al adelantamiento de Franco Colapinto a Pierre Gasly en el medio de la carrera por el Gran Premio de Estados Unidos y afirmó que está “decepcionada” porque sus indicaciones no fueron cumplidas.

En el arranque del escrito, el equipo de la F1 manifestó: “Hoy, como muchos equipos, tuvimos que adaptar nuestra estrategia en función de las condiciones y de lo que vimos en pista, ya que el neumático duro no parecía ser el más adecuado para la carrera”. La escudería explicó que le dieron instrucciones a sus dos competidores para que mantuvieran la posición, algo que contrasta con la decisión de Colapinto, quien desobedeció las indicaciones y adelantó al piloto francés.

“Como equipo, cualquier instrucción del muro de boxes es definitiva y hoy estamos decepcionados de que esto no se haya cumplido, así que es algo que revisaremos y abordaremos internamente”, cerró la primera imagen de su publicación en redes sociales. Por otra parte, en el posteo de Instagram, la escudería de la primera categoría de monoplazas destacó una frase de Franco Colapinto: “Es algo que discutiremos como equipo y del que aprenderemos en el futuro”.

En la última imagen de la publicación, Alpine resaltó una frase de Pierre Gasly: “Tenemos muchas cosas que revisar como equipo, ya que nos ha costado mucho ser competitivos los domingos”. Con esta especie de comunicado, Alpine mostró su postura sobre el episodio ocurrido en Estados Unidos, que dejó en evidencia las tensiones internas entre los pilotos y el muro de boxes.

El caso también refleja la presión que atraviesa el equipo francés en una temporada irregular, donde las decisiones estratégicas y la convivencia entre sus corredores comienzan a jugar un papel tan determinante como el rendimiento en pista. Colapinto, por su parte, atraviesa un proceso de consolidación en la máxima categoría y busca afianzar su lugar dentro de un equipo que todavía no logra estabilizar su rendimiento.