La explicación de Alpine por la inesperada visita que recibió en el paddock durante la pretemporada de la Fórmula 1

Alpine en la presentación del A525.

La semana pasada, se disputaron las pruebas de pretemporada de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Baréin, donde Alpine formó con Pierre Gasly y Jack Doohan. Durante los tres días que duraron las sesiones para medir el rendimiento de los nuevos monoplazas, se pudo ver a varios personajes conocidos del paddock, pero hubo una persona en particular que sorprendió con su visita al garaje de la escudería francesa.

Se trata de Dmitry Mazepin, el padre de Nikita Mazepin, el ruso que compitió en la máxima categoría en 2021 con Haas y que fue despedido del equipo tras el comienzo de las invasiones rusas al territorio ucraniano. El hecho de que Dmitry sea partidario del conflicto bélico impulsado por Vladímir Putin hizo que la escudería estadounidense se desvincule no solo del piloto, sino también de su principal patrocinador, Uralkali, propiedad de la familia Mazepin.

Sin chances aparentes de que su hijo vuelva a la F1, sobre todo ahora que Nikita ha decidido comenzar una carrera en el mundo del boxeo, la presencia de Dmitry Mazepin llamó la atención, sobre todo por la visita a Alpine. De ahí que Oliver Oakes, director de la escudería francesa, haya salido a aclarar que la presencia del ruso fue algo inesperada y que se debió a las amistades que le quedaron por el paddock.

“Sí, le he saludado, no le conozco. Sí, es amigo mío, sí, solía estar con él en Hitech. Estaba aquí poniéndose al día con otro amigo suyo. Me alegro de verle. No voy a entrar en eso, el mundo es una locura”, comentó Oakes durante la conferencia de prensa posterior a las prácticas. Por otra parte, un portavoz de Dmitry Mazepin informó que se trató solamente de una visita personal a sus amigos de la máxima categoría.

Las dudas de Briatore sobre su estrella en Alpine

Flavio Briatore volvió a ocupar un lugar en la sede de Enstone el año pasado y los cambios ya comienzan a notarse de cara al principal objetivo, volver a ganar un campeonato del mundo. “Es el mismo equipo. Es un equipo Benetton, un equipo Renault, un Alpine. Cambias las camisetas, cambias un poco el rendimiento, pero es el mismo equipo”, dijo el asesor en diálogo con Motorsport.

Claro que así como cambian los colores, también cambian los pilotos y el italiano fue claro en que todavía no sabe quién será el destinado a brillar con la escudería francesa. “En Benetton, el actor era Michael Schumacher y en Renault el actor era Fernando Alonso. Ahora tenemos que hacer otra película, pero aún no sabemos quién será el actor”, afirmó.