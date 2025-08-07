El peligro que corrió Franco Colapinto en Hungría mientras se divertía con sus compañeros de Alpine

Colapinto casi fue atropellado en Budapest.

La Fórmula 1 ha ingresado en un parate por el verano europeo tras el GP de Hungría, donde Franco Colapinto terminó decimoctavo debido a los inconvenientes que tuvo Alpine con sus paradas en boxes, en las que perdió alrededor de veinte segundos. Ahora bien, mientras varios pilotos se marcharon a disfrutar de unas merecidas semanas de descanso, el pilarense se quedó en Budapest para formar parte de los test de Pirelli.

El equipo galo, junto a McLaren, Ferrari y Racing Bulls, se quedó en el Hungaroring para la prueba de los neumáticos que se utilizarán la próxima temporada, la cual se dividió en dos días de sesiones. Al piloto argentino le tocó salir a pista este miércoles por la mañana y sufrió un accidente en la curva 11, aunque eso no le impidió continuar con sus labores en pista una vez que se repararon los daños en el monoplaza.

Ahora bien, lo cierto es que ese no fue el único momento de tensión que pasó Franco, que en uno de sus ratos libres se dispuso a jugar una partida de tenis de mesa con otros integrantes de la escudería francesa en el paddock. A un costado de la calle, bajo una carpa, el pilarense estaba jugando cuando la pelota rebotó hacia detrás de él, que se lanzó a rescatar el punto sin mirar que se acercaba un montacargas.

Una advertencia de uno de sus compañeros fue suficiente para que Franco se detenga justo a tiempo para no interponerse en el camino del vehículo, que para colmo iba cargado. A pesar del peligro que corrió el argentino, lo cierto es que todos se divirtieron ante la situación y generó mucho revuelo en las redes sociales, donde algunos incluso llegaron a pedir que lo envuelvan en “plástico de burbujas” para mayor seguridad.

Los motivos del choque de Colapinto en Hungría

En la mañana de este miércoles, trascendió la noticia de que Franco Colapinto había chocado en el Hungaroring y que lo habían internado, aunque en realidad solamente se dirigió al hospitality de Alpine y al centro médico con el objetivo de cumplir con la normativa de la revisión médica. De hecho, el argentino fue revisado por los médicos y dado de alta inmediatamente, tras lo cual se indagó en los motivos de su accidente.

El argentino sigue sin sumar puntos en la temporada.

Según las declaraciones dadas al periodista Adrián Puente, el accidente se debió a la falta de carga aerodinámica, lo que derivó en una adherencia insuficiente, a lo que se suma el factor de las bajas temperaturas en la pista. Puesto que no hay puntos en juego, el incidente no debería tener mayor importancia para Colapinto, aunque sí ha dejado mal parado a Pirelli, que deberá continuar con el desarrollo del compuesto para mejorar la adherencia.