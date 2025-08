Colapinto perdió veinte segundos por errores de Alpine.

El fin de semana pasado, Franco Colapinto vivió una de sus peores experiencias desde su arribo a Alpine debido a la ineficiencia de los mecánicos, que le hicieron perder cerca de veinte segundos entre las dos paradas que tuvo en boxes. Normalmente, los cambios de neumáticos en la Fórmula 1 duran entre dos y tres segundos, pero el pilarense estuvo detenido 11 segundos en la primera parada y 7.2 segundos en la siguiente.

A causa de esto, el piloto argentino terminó la carrera en el decimoctavo lugar, solamente delante de Pierre Gasly, que no tuvo estos inconvenientes, pero sí una mala carrera y una sanción de diez segundos por un incidente con Carlos Sainz. A causa de lo sucedido, Alpine informó este lunes que había abierto una investigación para encontrar si hubo una falla que les impidió a sus mecánicos hacer el trabajo correctamente.

En los videos que circulan por las redes sociales, se evidenció que el problema estuvo en el neumático trasero izquierdo al momento de ajustar la tuerca, lo que llevaba a la hipótesis de una falla en el pistola neumática. Finalmente, los resultados arrojaron que se trataba del software de dicha herramienta y no de un error humano, puesto que la pistola no encendía la luz verde que indica cuando el neumático ha sido bien ajustado.

Ahora bien, una de las dudas que surgían entre los aficionados era por qué Gasly no había tenido el mismo problema, algo que se justifica por el hecho de que cada lado del garaje tiene sus mecánicos asignados y con sus respectivas herramientas. Por lo tanto, el piloto galo no se encontró con el inconveniente de esta falla, aunque podría haber sucedido en caso de que Alpine hubiese mandado a sus dos pilotos a boxes uno detrás del otro, lo que no da tiempo suficiente para realizar la rotación en boxes.

Lamentablemente, el problema se dio en el momento menos esperado de todo el fin de semana y no hubo señales de un mal funcionamiento en los días previos, ni en las prácticas ni en la clasificación. A pesar de todo esto, también es verdad que se notó una falta de coordinación entre los mecánicos para realizar una parada óptima, algo que sí se vio en McLaren, que estableció el récord de la temporada con la parada de 1.9 segundos de Lando Norris.

Colapinto le dio like al récord de McLaren en Hungría.

El accidente de Franco en Budapest

A días de la disputa del GP de Hungría, Alpine fue uno de los equipos que se quedaron en el Hungaroring para participar de los test de neumáticos de Pirelli para la siguiente temporada. Este miércoles, Franco Colapinto participó de estas pruebas en la sesión matutina de Budapest y protagonizó un accidente en la curva 11. A pesar del susto, el argentino no sufrió lesiones y volvió a la pista minutos después para continuar con el test.