De la F1 a Netflix: el piloto que cambió el deporte por el cine

Este año tendrá varios cambios en los pilotos de F1.

La Fórmula 1 es un ambiente en el que conviven miles de personas con distintas profesiones, desde los cocineros que brindan alimentos nutritivos a los pilotos y a los equipos hasta ingenieros y mecánicos que hacen funcionar los monoplazas. Pero en los fines de semana de carrera, el paddock es invadido por mucha más gente, entre la que se encuentran artistas de todo tipo y deportistas de otras disciplinas que pueden entrar en contacto con los pilotos.

De hecho, en 2024 se vio mucho a Brad Pitt por el paddock debido a la filmación de F1, la película que se estrenará este año en junio y que cuenta la historia de la carrera de un piloto de la máxima categoría. Pero así como hay actores que invaden el paddock, también hay pilotos que se meten en la industria cinematográfica, tal como sucedió con Esteban Ocon, quien tendrá su debut actoral en Netflix.

Si bien el piloto francés ya apareció en la plataforma de streaming con Drive to Survive, la docuserie de la F1, en esta oportunidad encarnará a una persona completamente diferente en Lune de Miel avec Ma Mère. La película francesa se filmó el año pasado, cuando Ocon todavía pertenecía a Alpine, y se trata de una comedia romántica en la que el galo tendrá un rol hasta el momento desconocido, pero que se sabe que podría no ser un mero cameo.

Claro que no será uno de los protagonistas de la cinta, puesto que no figura en el reparto como uno de los actores principales, pero sí se espera que tenga algunos minutos en pantalla. La presencia del francés se advirtió por el nuevo tráiler de la película, en la que Ocon aparece para recoger a una chica en un coche rojo, que no es otro que el Alpine A110 R. Cabe mencionar que Lune de Miel avec Ma Mère se estrenará el próximo 12 de este mes en la mencionada plataforma.

El cambio de equipo de Ocon

Tras la partida de Fernando Alonso a Aston Martin en 2023, Esteban Ocon hizo dupla con Pierre Gasly y se esperaba mucho de los dos franceses en el equipo de Enstone, pero las cosas no funcionaron del todo bien. El expiloto de Force India/Racing Point provocó algunos incidentes con su compañero dentro de la pista que le costaron caro a la escudería, que a inicios del año pasado se cansó y dio a conocer que no le iban a renovar su contrato.

De hecho, Ocon no corrió en la última fecha en Abu Dhabi para cederle el asiento a Jack Doohan a cambio de poder realizar los test de postemporada con Haas, su nuevo equipo en el que debutará este año. Allí, el francés reemplazará a Nico Hülkenberg, quien se pasó a Sauber, y será compañero del rookie Oliver Bearman, que suplirá la salida de Kevin Magnussen de la F1.