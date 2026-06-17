Austria vence con sufrimiento a Jordania en su regreso al Mundial

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo J - Austria vs Jordania - Estadio Bahía de San Francisco, Santa Clara, California, EEUU - 16 de junio de 2026. Un aficionado austriaco dentro del estadio antes del partido

Austria marcó su regreso al Mundial ‌tras 28 ‌años de ausencia con una trabajada victoria por 3-1 sobre la debutante Jordania en su estreno en el Grupo J el martes, apoyándose en un ​gol en ⁠propia puerta en la segunda ‌mitad y un penal ⁠sobre la hora ⁠para quedarse con los tres puntos.

Austria se adelantó a los 20 minutos ⁠con un potente disparo ​de Romano Schmid, pero ‌fue alcanzada cinco minutos ‌después del descanso, cuando el ⁠delantero Ali Olwan encontró un espacio en el área y sacó un remate fulminante ​junto ‌al poste más lejano.

El veterano delantero centro austriaco Marko Arnautovic envió un disparo raso al fondo de la ⁠red tras un barullo en el área en el minuto 69, pero el gol fue anulado por una mano de su compañero Stefan Posch tras la revisión del ‌VAR.

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Siete minutos más tarde, sin embargo, Austria volvía a celebrar, después de que Yazan al-Arab desviara a su propio arco un ‌córner de Marcel Sabitzer, antes de que Arnautovic convirtiera un penal casi ‌al final ⁠del tiempo de descuento tras una mano de ​Saleem Obeid.

Con información de Reuters