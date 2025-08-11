Atlético Mineiro vs Godoy Cruz: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Sudamericana

Por la llave 6 de la Copa Sudamericana, se enfrentan Atl.Mineiro y el Tomba el jueves 14 de agosto, a las 19:00 (hora Argentina), en el estadio Arena MRV.

El encuentro será supervisado por Alexis Herrera, el juez encargado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los resultados de Atlético Mineiro en partidos de la Copa Sudamericana

Fase de Grupos : Cienciano 0 vs Atlético Mineiro 0 (1 de abril)

: Cienciano 0 vs Atlético Mineiro 0 (1 de abril) Fase de Grupos : Atlético Mineiro 4 vs Deportes Iquique 0 (10 de abril)

: Atlético Mineiro 4 vs Deportes Iquique 0 (10 de abril) Fase de Grupos : Caracas 1 vs Atlético Mineiro 1 (23 de abril)

: Caracas 1 vs Atlético Mineiro 1 (23 de abril) Fase de Grupos : Deportes Iquique 3 vs Atlético Mineiro 2 (8 de mayo)

: Deportes Iquique 3 vs Atlético Mineiro 2 (8 de mayo) Fase de Grupos : Atlético Mineiro 3 vs Caracas 1 (15 de mayo)

: Atlético Mineiro 3 vs Caracas 1 (15 de mayo) Fase de Grupos : Atlético Mineiro 1 vs Cienciano 1 (29 de mayo)

: Atlético Mineiro 1 vs Cienciano 1 (29 de mayo) Playoff Octavos : Bucaramanga 0 vs Atlético Mineiro 1 (17 de julio)

: Bucaramanga 0 vs Atlético Mineiro 1 (17 de julio) Playoff Octavos: Atlético Mineiro 0 vs Bucaramanga 1 (3-1 en penales a favor de Atlético Mineiro) (24 de julio)

Los resultados de Godoy Cruz en partidos de la Copa Sudamericana

Fase de Grupos : Grau 0 vs Godoy Cruz 2 (2 de abril)

: Grau 0 vs Godoy Cruz 2 (2 de abril) Fase de Grupos : Godoy Cruz 2 vs Sportivo Luqueño 0 (8 de abril)

: Godoy Cruz 2 vs Sportivo Luqueño 0 (8 de abril) Fase de Grupos : Godoy Cruz 2 vs Grêmio 2 (24 de abril)

: Godoy Cruz 2 vs Grêmio 2 (24 de abril) Fase de Grupos : Sportivo Luqueño 0 vs Godoy Cruz 1 (6 de mayo)

: Sportivo Luqueño 0 vs Godoy Cruz 1 (6 de mayo) Fase de Grupos : Grêmio 1 vs Godoy Cruz 1 (13 de mayo)

: Grêmio 1 vs Godoy Cruz 1 (13 de mayo) Fase de Grupos: Godoy Cruz 2 vs Grau 2 (29 de mayo)

Horario Atlético Mineiro y Godoy Cruz, según país