Aldosivi vs Argentinos Juniors por el Torneo Apertura: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Aldosivi recibirá a Argentinos Juniors este martes en el estadio José María Minella, en un partido crucial para el equipo marplatense que todavía no conoce la victoria en el Torneo Apertura 2026. El cotejo marcará el inicio oficial del ciclo de Israel Damonte al frente del necesitado elenco local, que acumula 10 partidos sin ganar y se encuentra en zona de descenso tanto en la tabla general como en los promedios. El Bicho, por su parte, llega con una racha de cinco encuentros sin perder y busca afianzarse en la zona de clasificación.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Aldosivi y Argentinos Juniors, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Aldosivi y Argentinos Juniors?

El partido entre Aldosivi y Argentinos Juniors por el Torneo Apertura se jugará este martes 31 de marzo de 2026, a partir de las 14:00 horas (hora argentina) en el estadio José María Minella de Mar del Plata. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium para toda Argentina. El árbitro principal del partido será Nicolás Ramírez.

El conjunto marplatense llega a este compromiso sin haber ganado en sus 10 presentaciones previas en el torneo. Nueve de esos partidos fueron dirigidos por Guillermo Farré y el último bajo el interinato de Facundo Oreja. Hasta aquí, el elenco de Mar del Plata empató 5 encuentros y perdió otros tantos, habiendo convertido apenas 3 goles en toda la competición.

Aldosivi viene de caer 2-0 ante Sarmiento en su último compromiso, resultado que complicó aún más su delicada situación en la tabla. El equipo se encuentra actualmente en zona de descenso, con un destino comprometido tanto en la tabla general como en los promedios. Si bien en los promedios tiene por debajo a Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, los cordobeses son los únicos que aparecen por debajo de Aldosivi en la general.

Con la llegada de Israel Damonte al banco técnico, se espera un cambio de esquema y aire renovado para el Tiburón. La necesidad de sumar de a tres es urgente para el equipo marplatense, que deberá aprovechar la localía en el José María Minella para intentar conseguir su primera victoria en el certamen y comenzar a salir de la complicada zona en la que se encuentra.

Por su parte, Argentinos Juniors llega con una racha positiva luego de cinco partidos sin perder, incluyendo dos victorias y tres empates. El equipo dirigido por Nicolás Diez busca afianzarse en la zona de clasificación y sumar un triunfo que lo acerque a los octavos de final del Apertura.

El Bicho viene de derrotar 2 a 1 a Lanús en condición de local con goles de Hernán López Muñoz y Nicolás Oroz de penal. Si logra imponerse en Mar del Plata, alcanzará los 20 puntos y se ubicará tercero en la Zona B, detrás de Independiente Rivadavia y River, posicionándose además en la pelea por la clasificación a la próxima Copa Libertadores y por el título de liga.

Este encuentro representa dos realidades completamente opuestas: un Aldosivi desesperado por conseguir su primera victoria y salir de la zona de descenso, frente a un Argentinos Juniors que llega en alza y busca consolidarse entre los mejores de su zona. El factor localía y el inicio del ciclo de Damonte podrían ser determinantes para las aspiraciones del conjunto marplatense.

Formaciones probables de Aldosivi y Argentinos Juniors

El técnico de Aldosivi, Israel Damonte, se prepara para su debut oficial con el equipo marplatense y se espera un cambio de esquema con respecto al partido ante Sarmiento, además de varias modificaciones en el once inicial. En primer lugar, el equipo partiría con una línea de cuatro defensores en vez de la línea de cinco que venía utilizando el cuerpo técnico anterior.

Esteban Rolón, Franco Leys y Federico Gino serían los volantes centrales, mientras que el equipo contaría con dos extremos: Natanael Guzmán, quien se metería en el once titular junto a Agustín Palavecino, y Junior Arias como referencia de área. El objetivo es darle mayor profundidad ofensiva a un equipo que solo ha convertido 3 goles en 10 partidos.

Por el lado de Argentinos Juniors, la noticia infortunada que dejó el último encuentro con victoria ante Lanús fue la lesión de una de las figuras más regulares del Bicho, su lateral derecho Leandro Lozano, quien sufrió un desgarro que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego por un plazo de no menos de 3 semanas. Su reemplazante será Kevin Coronel.

Por otro lado, se puede esperar la reaparición de Tomás Molina como referencia de ataque. El delantero que había sufrido un desgarro, había vuelto a jugar y se volvió a resentir, fue parte del banco de relevos en la última jornada, por lo que el entrenador Nicolás Diez deberá decidir si reaparece o lo sigue incluyendo entre los jugadores suplentes para continuar preservándolo. De no ser titular, seguiría reemplazándolo el chileno Iván Morales.

Probable formación de Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Fernando Román, Lucas Rodríguez; Esteban Rolón, Franco Leys, Federico Gino; Natanael Guzmán, Agustín Palavecino; Junior Arias.

Probable formación de Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Alan Lescano, Nicolás Oroz, Emiliano Viveros; Hernán López Muñoz; Tomás Molina.

Aldosivi vs Argentinos Juniors: Ficha técnica