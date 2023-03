Julián Álvarez contó lo que hacía en secreto con Chiqui Tapia en la pieza durante el Mundial: "Quedó como cábala "

Julián Álvarez contó la cábala secreta que tenía junto a Claudio "Chiqui" Tapia en la concentración de la Selección antes de cada partido del Mundial de Qatar 2022.

Julián Álvarez dio detalles de cuál fue la cábala que tuvo junto a Claudio "Chiqui" Tapia durante casi todo el Mundial de Qatar 2022 en la que la Selección se consagró. El delantero que marcó cuatro goles a lo largo del certamen reveló un secreto compartido con alguno de sus compañeros y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Por supuesto, tuvo su efecto en lo que sucedió en cada uno de los encuentros con los que la "Albiceleste" se encaminó a la gloria.

La "Araña" fue uno de los jugadores de la "Scaloneta" que no se perdió el torneo de truco que el plantel llevó a cabo junto a utileros, integrantes del cuerpo técnico y dirigentes. Sin embargo, también disputó partidos contra el mandamás de la AFA acompañado de otros dos cracks del equipo. Lo que más llamó la atención en los dichos del ex delantero de River en diálogo con TyC Sports fue en qué momento los jugaba y cómo mantuvieron ese "plan" para ganar en la Copa del Mundo.

"Tenía una cábala con el 'Chiqui'. En el torneo de truco jugamos con Enzo (Fernández) y Alexis (Mac Allister), mientras que en el día a día jugábamos con Enzo y Lautaro. Después del primer partido, dos días antes del segundo a la noche jugamos en la pieza del 'Chiqui' contra él, Dany (Ale) -el peluquero- y 'Lucho' (Luciano) Nakis. Antes del primer partido no jugamos, después fuimos, quedó como cábala porque ganamos el segundo y nos sacábamos la misma foto cuando terminábamos", contó Julián Álvarez en una interesante charla con Gastón Edul.

Por otro lado, el hombre del Manchester City habló del directivo y el particular gesto que tenía con él y Enzo Fernández antes de cada cotejo: "Teníamos la charla técnica, pero antes de eso bajábamos el ascensor y el 'Chiqui' estaba siempre esperándonos para saludarnos a mí y a Enzo. Si por algún motivo nosotros pasábamos antes y él todavía no había bajado nos hacía volver hasta ahí para saludarnos". No fue lo único que reveló, ya que también contó quiénes se adjudicaron el torneo de truco: "Ganó un utilero, Nicolás Pérez, Damián Albil y un dirigente".

Los amistosos de la Selección y todo lo que se viene

La Selección que dirige Lionel Scaloni jugará ante Panamá el próximo 23 de marzo en el Estadio Monumental, mientras que cinco días después contra Curazao en Santiago del Estero y Julián Álvarez habló sobre el tema. Es que durante la nota se refirió al recibimiento del público argentino luego del Mundial y luego los reconoció nuevamente: "Volver al país va a ser una locura con los amistosos. Tengo ansiedad para que se dé y disfrutarlo. Vamos a vivir un momento hermoso".

Por otro lado, la "Araña" también opinó sobre la continuidad de Lionel Scaloni al frente del equipo y lo que significó para todo el plantel pensando en el futuro: "Vamos a seguir de la misma forma, vamos a seguir para adelante porque los argentinos somos así. El grupo está muy bien y nos puso contentos de que Lionel siga al frente".