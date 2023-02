El insólito comentario de un exjugador de la Selección sobre Enzo Fernández: "Tampoco tanto"

Un ex jugador de la Selección lanzó un insólito comentario sobre Enzo Fernández por su participación en el Mundial de Qatar 2022 en la que la "Albiceleste" se consagró campeona.

Un ex jugador de la Selección lanzó un insólito comentario contra Enzo Fernández poco más de un mes después de la consagración de la "Albiceleste" en el Mundial de Qatar 2022. Si bien recibió el premio al mejor futbolista joven de la Copa del Mundo, a su compatriota no le convenció para nada el nivel del flamante refuerzo del Chelsea y lo dejó más que claro. Además, destacó a otros integrantes de la "Scaloneta" por encima del volante con pasado en River Plate.

Se trata de José Basualdo, quien habló en DirecTV Sports acerca del rendimiento del equipo en el torneo y apuntó contra el mediocampista. "Pepe", mayormente identificado con Boca Juniors, opinó sobre el hombre que se ganó el lugar en el elenco titular luego del golazo marcado ante México en el segundo partido del Grupo C y, de ahí en más, jugó siempre desde el arranque. Sin embargo, al ex defensor del "Xeneize" no le pareció suficiente.

"Enzo Fernández... tampoco tanto. ¿Qué la va a romper toda? El que la rompió toda fue el diez (Lionel Messi). Si no estaba el diez podía estar Enzo Fernández o el que sea y no pasaba nada. A mí me gustó (Nahuel) Molina y (Alexis) Mac Allister, Julián Álvarez también fue fundamental, le sacó el puesto a Lautaro (Martínez)", sostuvo el ex futbolista en diálogo con el ciclo Se habla así, de la mencionada señal televisiva.

No quedan dudas que todos los que sumaron minutos en la Copa del Mundo aportaron su granito de arena para que al Seleccionado le vaya bien y todo esto llevó a que levanten la Copa el pasado 18 de diciembre en el Estadio Lusail. Por supuesto, la participación de la "Pulga" fue fundamental y quedó claro en cada partido que jugó por sus goles y las situaciones que generó. Al margen de esto, el nivel del mediocampista del Chelsea no pasó desapercibido y esto derivó en que el club londinense pose sus ojos sobre él y pague una cifra exorbitante de dinero para tenerlo en el plantel.

Enzo Fernández con el premio al mejor jugador joven del Mundial de Qatar 2022

La insólita crítica de un periodista de TyC Sports a Gallardo por Enzo Fernández

"De ahora en más, todos los futbolistas que van a Europa, jóvenes, hay que quedarse con un porcentaje. Genial lo de Brito, a River le entra una plata impensada. El perdedor... una manchita... ¿Lo digo o no lo digo? para Marcelo Gallardo. No lo vio, lo prestó. Cuando vos tenés un jugador fuera de serie no lo prestas, no se lo das a Defensa y Justicia. El 90% de los jugadores que se van a préstamo de un club grande como River a uno chico como Defensa se bajonean y se pierden", lanzó Cingolani en vivo en TyC Sports.

Esto generó que sus compañeros le respondan en vivo y lo crucen por sus dichos. El primero fue Ariel Rodríguez, que de inmediato defendió al "Muñeco": "Pero es el que lo hizo, él lo formó, eso fue lo que lo hizo crecer". Por otro lado, el periodista hincha de River, Silvio Chattas, agregó: "Con el diario del lunes... No estaba tapado Enzo Fernández en River, no jugaba. Estaba un tal (Leonardo) Ponzio, (Nicolás) De La Cruz y Enzo Fernández. Imaginate si se quedaba en River y no jugaba".