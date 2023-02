La insólita crítica de un periodista de TyC Sports a Gallardo por Enzo Fernández: "No lo vio"

Un periodista de TyC Sports criticó sin filtro a Marcelo Gallardo por dejar ir a Enzo Fernández a Defensa y Justicia en medio de su ciclo como DT.

Un famoso periodista de TyC Sports atacó a Marcelo Gallardo por dejar que Enzo Fernández se vaya a Defensa y Justicia durante su ciclo como DT de River Plate. El panelista del mencionado canal no se guardó nada contra el entrenador que luego pidió al volante de la Selección para que regrese al "Millonario". Después de romperla con la camiseta del "Halcón", el mediocampista volvió e hizo lo propio en Núñez para sacar su boleto a Europa y jugar en la "Albiceleste".

Rodolfo Cingolani fue quien disparó contra el "Muñeco" por su decisión de permitir que el joven que meses más tarde se consagró campeón del mundo en Qatar 2022 se vaya a préstamo al club de Florencio Varela. Igualmente, esto le sirvió al jugador para potenciar su nivel y sumar los minutos que no tuvo anteriormente con la "Banda". Más allá de eso, el "Gringo" no perdonó al estratega que ganó todo y lo destrozó en pleno programa.

"De ahora en más, todos los futbolistas que van a Europa, jóvenes, hay que quedarse con un porcentaje. Genial lo de Brito, a River le entra una plata impensada. El perdedor... una manchita... ¿Lo digo o no lo digo? para Marcelo Gallardo. No lo vio, lo prestó. Cuando vos tenés un jugador fuera de serie no lo prestas, no se lo das a Defensa y Justicia. El 90% de los jugadores que se van a préstamo de un club grande como River a uno chico como Defensa se bajonean y se pierden", lanzó Cingolani en vivo.

Esto generó que sus compañeros le respondan en vivo y lo crucen por sus dichos. El primero fue Ariel Rodríguez, que de inmediato defendió al "Muñeco": "Pero es el que lo hizo, él lo formó, eso fue lo que lo hizo crecer". Por otro lado, el periodista hincha de River, Silvio Chattas, agregó: "Con el diario del lunes... No estaba tapado Enzo Fernández en River, no jugaba. Estaba un tal (Leonardo) Ponzio, (Nicolás) De La Cruz y Enzo Fernández. Imaginate si se quedaba en River y no jugaba".

El comentario del Pollo Vignolo sobre Enzo Fernández que enfureció a los hinchas de River

Sebastián Vignolo lanzó un comentario sobre Enzo Fernández que enfureció a todos los hinchas de River Plate en las redes sociales. El conductor de ESPN F90 opinó acerca de la carrera del futbolista que la rompió en Defensa y Justicia, River, el Benfica y la Selección, pero sus palabras no cayeron nada bien en Núñez. Es que el "Pollo" ninguneó lo hecho por el club en cuanto a la formación del futbolista que se ganó el premio al mejor jugador joven del Mundial de Qatar 2022.

"Póngale el título que ustedes quieran, pero Enzo Fernández no empezó a jugar al fútbol en River. Continúa jugando al fútbol en River. Enzo Fernández empieza a jugar en un equipo de baby fútbol", aseveró el "Pollo" en vivo en la señal de Disney. Por supuesto, esto no hizo más que molestar a miles de usuarios fanáticos de River que cargaron con todo contra él por sus declaraciones.