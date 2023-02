El comentario del Pollo Vignolo sobre Enzo Fernández que enfureció a los hinchas de River

Sebastián "Pollo" Vignolo lanzó un comentario sobre la carrera de Enzo Fernández que enfureció a los hinchas de River en las redes sociales.

Sebastián Vignolo lanzó un comentario sobre Enzo Fernández que enfureció a todos los hinchas de River Plate en las redes sociales. El conductor de ESPN F90 opinó acerca de la carrera del futbolista que la rompió en Defensa y Justicia, River, el Benfica y la Selección, pero sus palabras no cayeron nada bien en Núñez. Es que el "Pollo" ninguneó lo hecho por el club en cuanto a la formación del futbolista que se ganó el premio al mejor jugador joven del Mundial de Qatar 2022.

Como cualquier niño que da sus primeros pasos en el fútbol, el mediocampista que se sumó hace pocas horas al Chelsea lo hizo en un club de barrio. Más allá de eso, el "Millonario" lo recibió y formó por aún más tiempo para luego llegar a las grandes ligas. Sin embargo, el famoso relator dejó completamente de lado a la "Banda" para referirse al nuevo 5 del elenco de Londres y su pasado antes de jugar en Primera División.

"Póngale el título que ustedes quieran, pero Enzo Fernández no empezó a jugar al fútbol en River. Continúa jugando al fútbol en River. Enzo Fernández empieza a jugar en un equipo de baby fútbol", aseveró el "Pollo" en vivo en la señal de Disney. Por supuesto, esto no hizo más que molestar a miles de usuarios fanáticos de River que cargaron con todo contra él por sus declaraciones.

El video del momento se hizo viral y los simpatizantes del conjunto que dirige Martín Demichelis lo destrozaron. Con los mencionados dichos, Vignolo no valoró lo hecho por River ni pir el "Halcón" de Varela en el paso de Enzo por el fútbol argentino. Claro que, la mayoría de comentarios fueron de gente que lo trató de "hincha de Boca" por su opinión.

Rubén Darío Insúa la pudrió en ESPN y dejó mudo a Ruggeri

"Argentina es un país de lujo. Ustedes fueron jugadores, gracias a la pelota del fútbol viajamos al exterior y en todo el mundo admiran a la República Argentina. Dicen: 'Uy, mirá. Ustedes lo tuvieron a Maradona, ahora está Messi, al Papa, qué rica que es la comida, qué lindas que son las playas, qué buena la ropa, qué lindo que es Buenos Aires'. A la gente le encanta venir acá, ven las cosas que hacemos los argentinos, Argentina campeón del mundo... y los hijos de los jugadores jugando con una botella en el medio de la cancha", comenzó Rubén Darío Insúa e hizo referencia a los festejos luego de ganar la Copa del Mundo.

Y agregó ante la atenta mirada de los integrantes de ESPN y el silencio de Ruggeri: "Y los europeos... tengo algunos amigos que me llaman y me dicen 'No puedo creer esto, con razón son campeones del mundo'. Después en la autopista estaban con una pelota, cortaron la autopista y estaban jugando ahí. Somos un país del lujo, Argentina es un campeón del mundo. Empezó la primera fecha de la Liga del fútbol campeón del mundo. Está todo el mundo viendo cómo hacemos nosotros para hacer tantas cosas buenas y después no nos ponemos de acuerdo o estar discutiendo. Igual yo creo que eso no mejora nuestra propia competitividad, siempre vamos por más y nos gusta estar en el límite. Cuando nos pasamos del límite es un problema, cuando convivimos en el límite somos muy buenos como sociedad en su conjunto".