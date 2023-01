El impensado apodo que le pusieron al Dibu Martínez en la Selección Argentina

Emiliano "Dibu" Martínez tiene un nuevo apodo para la Selección Argentina. Enterate su origen y cómo le dicen al arquero campeón del mundo en Qatar 2022.

Emiliano "Dibu" Martínez tiene un nuevo e impensado apodo que sus propios compañeros le pusieron en pleno Mundial de Qatar 2022 días antes de levantar el trofeo. Más allá de lo futbolístico, en donde la rompió, el arquero de la Selección también se caracterizó por protagonizar algunos momentos que seguramente serán inolvidables para todo el plantel y este no es la excepción. Uno de sus bailes causó furor y en la "Albiceleste" no la dejaron pasar.

El festejo del hombre del Aston Villa en la goleada por 3 a 0 ante Croacia en la semifinal de la Copa del Mundo explotó en las redes sociales semanas después de aquella victoria. Tal como lo hizo en cada penal que atajó, el "Dibu" celebró este triunfo de una manera particular que, como no podía ser de otra manera, llamó la atención de todos. Por este motivo, en la "Scaloneta" lo rebautizaron como "Dinosaurio".

Los movimientos del "Dibusaurio", como muchos usuarios lo nombraron cuando el video se filtró, son hasta similares a los de la mencionada especie extinta y esto fue motivo suficiente para compararlo. Cada reacción del marplatense, y más aún cuando no se vio durante el torneo, no deja de ser divertida para los que comparten esos instantes que quedarán para la historia. Lejos de cualquier tipo de cuestionamiento, el portero no sólo se destacó por sus atajadas, sino también por lo que hizo después de los partidos.

Esto se sumó a su manera de festejar en los penales contra Países Bajos y Francia -además de lo ya visto contra Colombia en la Copa América 2021-. El "Dibu" no oculta su felicidad y lo demuestra en cada ocasión que puede, tal como sucedió también tras recibir el premio al mejor arquero del Mundial. Por supuesto, este momento viral compartido por el usuario Juan-fut8 (Juan Cruz Hareza) de TikTok tuvo miles de reacciones y el público argentino lo disfrutó.

El papá del Dibu Martínez contó lo que nadie sabía sobre la final

Alberto, el padre de Emiliano "Dibu" Martínez, habló de una situación de la final del Mundial entre la Selección y Francia que no se conocía hasta el momento. Aquel cruce del pasado 18 de diciembre en el Estadio Lusail quedará para la historia por varias cuestiones que sucedieron tanto a lo largo de los 90 minutos como en el alargue y los hinchas lo recordarán por siempre. Sin embargo, el familiar del héroe en la tanda de penales se perdió un instante épico.

"No viví el Mundial como papá. La última atajada de mi hijo no la vi. No tengo ese recuerdo en la cabeza. Todo el mundo me felicitaba y yo no sabía que había pasado, ja", declaró Alberto Martínez en diálogo con D-Sports acerca de la tremenda atajada del "Dibu" en el minuto 123 del partido ante los franceses. Sin dudas, fue la acción que salvó al elenco de Lionel Scaloni de perderlo y luego de eso estuvo cerca de llevarse el triunfo con un cabezazo de Lautaro Martínez.