El papá del Dibu Martínez contó lo que nadie sabía sobre la final: "Había pasado"

Alberto, el padre de Emiliano "Dibu" Martínez reveló un detalle sobre la final de la Selección ante Francia en el Mundial que nadie sabía y sorprendió a todos.

Alberto, el padre de Emiliano "Dibu" Martínez, habló de una situación de la final del Mundial entre la Selección y Francia que no se conocía hasta el momento. Aquel cruce del pasado 18 de diciembre en el Estadio Lusail quedará para la historia por varias cuestiones que sucedieron tanto a lo largo de los 90 minutos como en el alargue y los hinchas lo recordarán por siempre. Sin embargo, el familiar del héroe en la tanda de penales se perdió un instante épico.

La "Albiceleste" empataba 3 a 3 con los galos y los tiros desde los doce pasos eran inminentes. Los dirigidos por Didier Deschamps igualaron las acciones a falta de pocos minutos y uno de sus futbolistas tuvo dos ocasiones claras para desnivelar el marcador. En una de ellas la pelota se fue cerca del palo y en la restante se encontró con la figura del portero marplatense que le impidió el tanto. El papá de Emiliano Martínez contó cómo vivió ese infartante cierre.

"No viví el Mundial como papá. La última atajada de mi hijo no la vi. No tengo ese recuerdo en la cabeza. Todo el mundo me felicitaba y yo no sabía que había pasado, ja", declaró Alberto Martínez en diálogo con D-Sports acerca de la tremenda atajada del "Dibu" en el minuto 123 del partido ante los franceses. Sin dudas, fue la acción que salvó al elenco de Lionel Scaloni de perderlo y luego de eso estuvo cerca de llevarse el triunfo con un cabezazo de Lautaro Martínez.

Por otro lado, el padre del "Dibu" contó lo que fueron los instantes posteriores a la consagración y no se guardó nada: "Bajé tarde porque no me dejaban y no pude tocar la copa. Lo vi a mi hijo y nos pegamos un gran abrazo. Me dijo: 'Disrutá viejo, que esto es tuyo'". Además, Alberto se refirió al futuro de su hijo en el Aston Villa: "Está conforme y el técnico lo apoya un montón. Si se va, que sea a donde se sienta cómodo. Le encantaría jugar una copa".

El calvario de Kolo Muani por la atajada del Dibu Martínez

El francés Randal Kolo Muani se refirió a una de las jugadas más importantes de la final entre la Selección Argentina y Francia que lo tuvieron a él y a Emiliano Martínez como protagonistas. El delantero detalló qué le genera pensar en aquella acción que pudo haber cambiado el resultado final. Dicha jugada, que para los argentinos es una de las más importantes de la historia, sin embargo para el delantero francés se ha convertido en un recuerdo negativo.

En una entrevista con la cadena Sky, Kolo Muani reveló qué siente cada vez que piensa en esa jugada en que quedó mano con "Dibu" tras recibir un pelotazo de Upamecano y que podría haber liquidado la historia con un 4-3. "Pensaré en esta oportunidad por el resto de mi vida. Se convertirá en parte de mí. Debo seguir con mi vida. Todos los delanteros han fallado oportunidades en su vida. No puedo bajar la cabeza. Tengo que seguir así y seguir luchando”, comentó el jugador del Eintracht Frankfurt de Alemania.