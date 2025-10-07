San Lorenzo vs San Martín (SJ): previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

El cotejo entre San Lorenzo y San Martín (SJ), por la fecha 12 del Clausura, se jugará el próximo viernes 10 de octubre, a partir de las 14:30 (hora Argentina), en el estadio el Nuevo Gasómetro.

Así llegan San Lorenzo y San Martín (SJ)

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Clausura

San Lorenzo quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Lanús por un resultado de 1 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 2 empates y 1 partido perdido, con 4 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de San Martín (SJ) en partidos del Clausura

San Martín (SJ) viene de empatar 0-0 ante Instituto. En sus últimos 4 encuentros logró igualar 2 partidos y cayó en 2 oportunidades. Ha logrado convertir 3 goles y le han marcado 6 tantos.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 3 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 4 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y fue San Lorenzo quien ganó 0 a 1.





Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Clausura

Fecha 13: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de San Martín (SJ) en los próximos partidos del Clausura

Fecha 13: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Horario San Lorenzo y San Martín (SJ), según país